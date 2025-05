Anzeige GPI ist wortwörtlich ein ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb

,,Junge Menschen sind unser Kapital", weiß Knut Lohrisch, Mitglied der Geschäftsführung des Bereichs Bildung bei der IHK Nordschwarzwald. Deshalb zeichnet die Industrie- und Handelskammer Betriebe aus, die sich in besonderem Maß in der Ausbildung engagieren. Von rund 1.150 Unternehmen im Nordschwarzwald erhielten nur 63 diese Würdigung ihres Einsatzes. Das Nagolder Beratungsunternehmen GPI ist eines davon. Vor einigen Tagen übergab Knut Lohrisch die Urkunde direkt am Firmensitz und verschaffte sich bei dieser Gelegenheit selbst einen Eindruck vom Innovationsführer in Sachen betriebliche Vorsorge- und Benefitlösungen im Mittelstand. In den modernen Büroräumen auf dem Wolfsberg, kam er mit den Auszubildenden ins Gespräch und erörterte Chancen und Herausforderungen in der Ausbildung mit Geschäftsführer Georg Pamboukis.