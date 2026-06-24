Mehr psychische Auffälligkeiten: Niedrigschwelliges Hilfsangebot für Kinder und Jugendliche im Kreis Calw

Der Landkreis Calw will die App „Between The Lines“ einführen, damit Kinder und Jugendliche bei psychischen Krisensituationen schnell Informationen zu Hilfeangeboten erhalten können.
Mit der App „Between The Lines“ plant der Landkreis Calw ein digitales Hilfesystem zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen einzuführen, um diesen beim Auftreten von Krisen oder psychischen Problemen schnell und unkompliziert Tipps und Informationen zu liefern. Zudem soll mit Hilfe der andernorts bereits erfolgreich genutzten App auch eine Vermittlung professioneller Hilfs- und Versorgungsstrukturen vor Ort ermöglicht werden.