Mehr psychische Auffälligkeiten: Niedrigschwelliges Hilfsangebot für Kinder und Jugendliche im Kreis Calw

Der Landkreis Calw will die App „Between The Lines“ einführen, damit Kinder und Jugendliche bei psychischen Krisensituationen schnell Informationen zu Hilfeangeboten erhalten können.

Mit der App „Between The Lines“ plant der Landkreis Calw ein digitales Hilfesystem zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen einzuführen, um diesen beim Auftreten von Krisen oder psychischen Problemen schnell und unkompliziert Tipps und Informationen zu liefern. Zudem soll mit Hilfe der andernorts bereits erfolgreich genutzten App auch eine Vermittlung professioneller Hilfs- und Versorgungsstrukturen vor Ort ermöglicht werden.

Der Kreis Calw macht sich über den Ausbau zusätzlicher Hilfestrukturen Gedanken, da die Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen stark zunehmen. Gleichzeitig ist der therapeutische Versorgungsgrad im Landkreis Calw laut Lisa Wörner aus dem Fachbereich Gesundheit und Versorgung auf inzwischen 53 Prozent gesunken.

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Die App „Between The Lines“ soll daher als altersgerechtes und niedrigschwelliges Unterstützungsangebot, das rund um die Uhr verfügbar ist, den Kinder und Jugendlichen helfen, im Bedarfsfall schnell erste Informationen zu bekommen.

Vermehrt psychische Auffälligkeiten

„Diese App kann natürlich nur ein Baustein im Hilfeangebot für Kinder und Jugendliche sein“, so der stellvertretende Landrat Frank Wiehe. Angesicht der laut Lisa Wörner prekären Versorgungslage in der Region sei es geboten, ein zusätzliches Angebot aufzubauen.

Seit der Coronapandemie seien bis 2025 die psychischen Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen von 18 auf 30 Prozent gestiegen, vor allem Ängste und Depressionssymptome hätten zugenommen. Allein 2023 war die Zahl der ambulanten Behandlungsfälle im Zentrum für Psychiatrie Calw im Kinder- und Jugendbereich von 657 auf rund 1000 gestiegen, im stationären und teilstationärem Bereich stieg die Zahl im gleichen Zeitraum von 621 auf 707 Fälle.

Hilfe häufig nicht rechtzeitig

Problematisch für die Betroffenen: Es gibt lange Wartezeiten auf Beratung und Behandlung, eine eingeschränkte Erreichbarkeit von Hilfsangeboten sowie eine hohe Belastung der Fachkräfte. Für die betroffenen Kinder und Jugendlichen bedeute dies, dass notwendige Hilfen häufig nicht rechtzeitig verfügbar sind, „obwohl gerade bei psychischen Belastungen und Krisen eine frühzeitige Unterstützung entscheidend für den weiteren Verlauf sei“, so Wörner. Ergänzende Maßnahmen seien erforderlich, um bestehende Hilfestrukturen wirksam zu unterstützen.

Die App „Between The Lines“ sei speziell entwickelt worden, um jungen Menschen einen einfachen Zugang zu Informationen und Hilfsangeboten im Bereich der mentalen Gesundheit zu ermöglichen. Dabei würden vor allem die Ziele verfolgt, einen leichteren Zugang zu Hilfsangeboten zu ermöglichen und präventiv auf psychische Krisen zu reagieren.

Auch eine Entlastung bestehender Fachstrukturen könne durch die Plattform, die wissenschaftlich fundierte Informationen zu Themen wie beispielsweise Depressionen, ADHS, Angststörungen, Medienkonsum oder Selbstwertproblemen liefere, erreicht werden.

Nicht nur Symptome behandeln

SPD-Kreisrat Lothar Kante begrüßte die Initiative des Landkreises, mit „Between The Lines“ eine Hilfe-App einzuführen, ausdrücklich, für ihn ist die Entwicklung angesichts der weiter steigenden Fallzahlen bei Kindern und Jugendlichen aber beunruhigend und es müsse das Ziel sein, „langfristig nicht nur die Symptome“ zu behandeln.

Dass man mit einer App ein Hilfeangebot für Probleme mache, die teilweise insbesondere auch durch soziale Medien verstärkt würden, sei „fast schon ein wenig ironisch“; aber natürlich wüssten gerade die Jugendlichen damit gut umzugehen. Auch würde es Kante begrüßen, wenn man – wie vom Landkreis angestrebt – die Nachbarkreis mit einbinde. Gebe es dort kein Interesse, müsse man notfalls alleine vorangehen.

Ähnlich sieht es die Grünen-Kreisrätin Sabine Huber, die die App ausprobiert hat und die aus ihrem beruflichen Alltag als Schulsozialarbeiterin weiß „dass es eine große Steigerung bei psychischen Erkrankungen“ gibt. Es sei schon schwierig, Therapeuten telefonisch zu erreichen. Auch seien die Wartezeiten, bis es zu einer Behandlung komme, viel zu lang.

Auch FWV-Kreisrat Dieter Kömpf ist für die Einführung der App mit Informationen für den Landkreis Calw, „aber das kann ja nur der Anfang sein“. Für den CDU-Kreisrat Roberto Chiari ist das Thema Verbreitung essentiell, denn nur wenn die App auch bekannt sei, bringe sie die gewünschten Erfolge. Hier müsse man auf die Unterstützung „der Schulen als Multiplikatoren“ setzen.

Sorge um hohe Fallzahlen

Bedenken aus den Reihen der Kreisräte gibt, es hinsichtlich der möglichen Fallzahlen bei den Behandlungen, die in der Folge steigen könnten. Chiari glaubt aber nicht, dass jeder, der eine gewisse Krise durchlaufe auch Hilfe benötige.

Bei der erforderlichen Finanzierung, um die App auf die Region anzupassen, setzt der Landkreis laut Frank Wiehe auf die gesetzlichen Krankenkassen. Dass der Kreis als Partner von „Between The Lines“ auch ein gewisses Mitspracherecht bei den redaktionellen Inhalten der App hat, führte Lisa Wörner auf Nachfrage Margit Gärtners (CDU) aus.