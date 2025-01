Mehr Platz: Zweiter Hobbitwagen der Mahlberger Naturkita steht

In der Naturkita in der „Möselegass“ ist nun Platz für insgesamt 40 Kinder.

Der zweite Hobbitwagen sowie der Wickel- und der Toilettenwagen für den Naturkindergarten „Igeltapser“ des Trägers „Vielfalt für Kinder“ wurden wenige Tage vor Weihnachten geliefert und aufgestellt, berichtet die Stadt Mahlberg. Damit wurde das Platzangebot des Naturkindergartens in der „Möselegass“ auf dem ehemaligen Gelände des Minigolfplatzes um weitere 20 Betreuungsplätze erweitert. Neu ist nun auch mit der Aufstellung des Wickelwagens, dass auch bereits Kinder ab zwei Jahren im Naturkindergarten aufgenommen werden können, erklärt die Stadt.

Im September 2023 ging der Naturkindergarten „Igeltapser“ mit dem ersten Hobbitwagen in Betrieb. Der Gemeinderat hatte bereits frühzeitig beschlossen, die Platzkapazitäten durch die Aufstellung eines zweiten Hobbitwagens zu erweitern und aufgrund des Mangels an Betreuungsplätzen in Abstimmung mit dem freien Träger auch eine Aufnahme von Kinder ab zwei Jahren zu ermöglichen. In der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom März 2024 wurde die Vergabe zur Montage und Lieferung des zweiten Hobbitwagens zum Brutto-Angebotspreis von rund 162 000 Euro sowie der Auftrag zur Montage und Lieferung eines Toiletten- sowie Wickelwagens zum Brutto-Angebotspreis in Höhe von rund 42 000 Euro erteilt.

Eltern können sich nächste Woche die Einrichtung ansehen

Insgesamt bietet die Stadt gemeinsam mit dem freien Träger damit eine Platzkapazität von bis zu 40 Kindern am Standort in der „Möselegass“ an. „Der Platz hat sich nunmehr zu einem tollen und naturnahen Ort für unsere Jüngsten entwickelt“, bilanziert die Stadt in ihrer Mitteilung.

An kommender Woche sind in Mahlberg Informationstage in den Kindertagesstätten. Von Montag, 20. Januar, bis Mittwoch, 22. Januar, kann auch der Naturkindergarten von 9 bis 12 Uhr und am Montagnachmittag von 14 bis 16 Uhr unter vorheriger Anmeldung bei der Leitung, Herr Göttel unter Telefon 0157/77 20 21 93, besichtigt werden.