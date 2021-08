1 Die meisten Pflegebedürftigen werden zuhause betreut. Dort allerdings verstärkt mit Unterstützung von Pflegediensten. Foto: Wodicka

Im Kreis Calw waren 7824 Menschen zum Jahreswechsel 2019/2020 als pflegebedürftig im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes (SDBG XII) eingestuft. Das waren 1229 oder 18,6 Prozent Pflegebedürftige mehr als noch vor zwei Jahre.

Kreis Calw - Die Zahl der vollstationär in Pflegeheimen Versorgten (inklusive Kurzzeitpflege) kletterte um 18 auf 1651 Personen. Ambulante Dienste wurden in 1598 Fällen ergänzend zur häuslichen Pflege oder ausschließlich in Anspruch genommen, das waren 477 Fälle mehr als Ende 2017, als diese Zahlen zuletzt erhoben wurden. Zusammengerechnet wurden rund 78,9 Prozent der Pflegebedürftigen zuhause betreut. Das sind etwas weniger als im bundesweiten Schnitt, den die Statistiker mit 80,2 Prozent angeben.

Das Pflegeheim ist nicht der Sehnsuchtsort für den Lebensabend. Die überwiegende Mehrzahl der Älteren verlebt diesen derzeit zumindest auch noch eher zuhause oder bei Angehörigen. Im Kreis Calw waren dies nach den aktuellen Zahlen 6173, also 78,9 Prozent der Pflegebedürftigen. Davon erhielten 4575 ausschließlich Pflegegeld, wurden also allein durch Angehörige oder privat organisierte Hilfe gepflegt.

Alle zwei Jahre wird kontrolliert

Weitere 1598 nahmen entweder ausschließlich oder zusätzlich Leistungen von ambulanten Pflegediensten in Anspruch. In Pflege- und Seniorenheimen wohnten dauerhaft 1597 Frauen und Männer. Dazu kamen die Nutzer der vollstationäre Kurzzeitpflege mit 54 Plätzen. Zusammen also 1651.

Die Statistischen Landesämter nehmen den Pflegebereich alle zwei Jahre unter die Lupe. Auskunftspflichtig sind die Träger der Pflegedienste und Pflegeheime und die Pflegekassen und privaten Versicherungsunternehmen für die Daten über die Pflegegeldleistungen. Die jüngsten Daten zum Stichtag 31. Dezember 2019 liegen jetzt vor.

Doch auch mit den vorliegenden Daten bestätigt sich der Trend aus den Vorjahren: Mit dem gesellschaftlichen Wandel hin zu mehr Berufstätigkeit wandelt sich auch die Pflege: Sie ist zwar immer noch eine Sache der Familie, insbesondere der (Schwieger-)Töchter. Heute greifen diese aber auf professionelle Pflegekräfte zurück. Vor allem Waschen und Füttern von kranken, zuweilen geistig verwirrten, Älteren und hilfsbedürftigen Hochbetagten wird Aufgabe von ambulanten Pflegediensten, oft vor dem Lebensabend im Heim.

Gutes Pflegepersonal ist gefragt

Aus dem Bedarf ergibt sich: Der Job der Altenpflegenden ist bei steigender Seniorenzahl krisensicher, gutes Pflegepersonal ist gefragt. Der Knackpunkt ist aber die Entlohnung. Zum Stichtag der jüngsten Erhebung gab es im Kreis Calw 18 Pflegedienste. Zwei Jahre zuvor waren es 15 Pflegedienste. Was die Zahl der Pflegekräfte angeht, sagt die Untersuchung, dass 748 Pflegekräfte bei hiesigen Pflegediensten angestellt waren, 171 mehr als zwei Jahre zuvor mit damals 577.

Die Zahl der Pflegeheime liegt bei 41, die Zahl der dort Beschäftigten bei 1840. Vor zwei Jahren hatte es 32 Heime mit 1680 Beschäftigten gegeben. Zwei weitere Jahre zuvor – Ende 2015 – lag der Personalstand der hiesigen Pflegeheime noch bei 1560. Die Zahl der vorhandenen Pflegeplätze in Heimen mit vollstationärer Dauerpflege ist im Zweijahresvergleich mit 1744 Ende 2017 zum Jahreswechsel 2019/20 auf 1802 Plätze gestiegen. Die 748 Pflegeheimbeschäftigte gegen die aktuell 1651 zu Pflegenden aufzurechnen, geht nicht. In der Personalzahl sind beispielsweise auch die Geschäftsführenden oder das Verwaltungspersonal.