Mehr Öffentlichkeitsarbeit: Schützenverein Schweighausen will sich online neu aufstellen

Der Schweighausener Verein will 2025 in sein Haus investieren sowie Jugend- und Medienarbeit stärken.

Mit der Dachsanierung am Schützenhaus in Schweighausen kann gestartet werden. Diese gute Nachricht teilte der stellvertretende Vorsitzende Fabien Göppert bei der Hauptversammlung des Schützenvereins mit. Göppert erklärte, dass die entsprechenden Genehmigungen und Freigaben nun da sind und der Baubeginn mit dem Bauunternehmen Elztal Holzhaus besprochen werden kann, heißt es im Bericht des Vereins.

Darüber hinaus wurde über eine Erhöhung des Mitgliedsbeitrags abgestimmt. Da der Verband seine Beitragssätze in 2025 und 2026 um insgesamt sechs Euro erhöhen wird, so der Verein, sei der Vorstandschaft keine andere Wahl geblieben, als ebenfalls eine Erhöhung vorzuschlagen. Die Mitgliedsbeiträge werden nun ab diesem Jahr auf 35 Euro für Erwachsene und 15 Euro für Kinder angehoben.

Schriftführerin Tanja Ohnemus berichtete über das Vereinswanderpokalschießen, an dem 28 Mannschaften teilnahmen. Beim Schlachtfest seien leider nur 53 Portionen verkauft worden, das Dreikönigsskat, das Mitwirken am Zunftabend der Geisberger Geisenmeckerer, am Jubiläum der Ankele Hexen und am Hemdklungerball am Schmutzigen Donnerstag sei dagegen ein Erfolg gewesen. Sportleiter Florian Ohnemus berichtete über zwölf aktive Schützen, die an der Herbstrunde von Oktober bis Januar teilgenommen haben. Auch das Vereinskönigsschießen am 15. Dezember, bei dem Max Hertwig als Schützenkönig hervor ging und die anschließende Weihnachtsfeier wurden thematisiert.

Der Schützenverein zeigt sich gut aufgestellt. „Wir haben gemeinsam einiges erreicht, auch finanziell“, berichtete Fabian Göppert weiter. Trotz erhöhter Fixkosten konnte laut Bericht vom Rechner Kurt Weber ein Gewinn erzielt werden.

Mehr Jugendarbeit ist das Ziel

Der Blick in die Zukunft: Das Vereinswanderpokalschießen beginnt am 24. März, die Siegerehrung ist am 5. April. Ein Sommerfest, ein Vereinskönigsschießen und ein Preisskat sind geplant.

Trotz einer Mitgliederzahl von aktuell 114 will der Verein laut dem stellvertretenden Vorsitzenden mehr für die Jugendarbeit und für die Mitgliederwerbung machen, heißt es im Bericht von der Versammlung weiter. Dafür möchte der Verein versuchen, digital präsenter zu sein und mit einem Internetauftritt und über andere Medien mehr Öffentlichkeitsarbeit zu machen.