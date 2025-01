Mehr Mitglieder gewinnen: So läuft es beim Imkerverein Hornberg-Gutach

1 Gesamtvorstand der Imker (von links): Heiko Purfürst, Lore Panzer, Heidi Wagner, Ulrike Bertsche, Karl-Heinz Lauble, Anna Sach, Reiner Haas, Gerhard Moser, Yvonne Reeb, Josef Frey, Frank Ecker und Bürgermeister Siegfried Eckert. Foto: Kern

Imkern liegt im Trend – ein Umstand, den auch der Verein Hornberg-Gutach für die Zukunft nutzen will, wie im Rahmen der Hauptversammlung angekündigt wurde. Die Altersstruktur ist nicht unproblematisch, ein Anfang wurde bereits gemacht.









Link kopiert



Der Imkerverein Hornberg-Gutach verzeichnet mehr aktive Imker. In der Hauptversammlung im Gasthaus Alexandros wurde Yvonne Reeb in das Amt der stellvertretenden Geschäftsführerin gewählt. Im abgelaufenen Berichtsjahr wurden die Imker vor besondere Herausforderungen mit Melezitose-Honig gestellt. „Wir haben gerade mal 30 Kilo geschleudert – also fast nichts – weil der Honig kaum aus den Waben zu bekommen war“, erklärte Anna Sach in ihrem letzten Bericht als Stellvertreterin. Der Verein habe bereits mit entsprechenden Maßnahmen, wie Mittelwände in den Bienenstock zu geben, begonnen.