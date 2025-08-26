Mehr Leben am Marktplatz: St. Georgener Marktpassage feiert 30. Geburtstag

Sie sollte den St. Georgener Marktplatz attraktiver machen: Im September 1995 eröffnete die Marktpassage. Nun, 30 Jahre später, feiern die ansässigen Geschäfte den runden Geburtstag.
Einen runden Geburtstag feiert im September die St. Georgener Marktpassage – vor 30 Jahren wurde sie eröffnet. Als „Schmuckstück für das Stadtzentrum“, wie sie der damalige Bürgermeister Wolfgang Schergel bei der Vorstellung des Projekts im Technischen Ausschuss betitelte, sollte die Marktpassage den Marktplatz deutlich beleben.