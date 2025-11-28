Mehr Komfort für Radfahrer: Radschnellweg soll Freiburg mit dem nördlichen Umland verbinden

In Freiburg ist der Startschuss für den Radschnellweg RS 6 gefallen. Er soll künftig Freiburg mit Emmendingen und Waldkirch verbinden.
Freiburg und das Umland rücken näher zusammen: Mit dem Spatenstich für den Radschnellweg RS 6 ist eines der der wichtigsten Mobilitätsprojekte der Region gestartet. Die rund 25 Kilometer lange Strecke verbindet künftig Freiburg mit Waldkirch und Emmendingen und schafft eine wichtige Verbindung für Pendler, Freizeitradler und Schüler. „Der RS 6 wird zu einer der wichtigsten Verkehrsadern im Norden Freiburgs“, ist Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) überzeugt.