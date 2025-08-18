Mehr Klimaanlagen und Ventilatoren: Wie belastbar ist das Balinger Stromnetz?

Wie stabil das Balinger Stromnetz bei steigender Belastung durch immer mehr Klimaanlagen ist und wie man den Stromverbrauch halten kann: Die Stadtwerke klären auf.

Klimaanlagen und Ventilatoren verschaffen bei hochsommerlichen Temperaturen eine willkommene Abkühlung. Die natürliche Konsequenz: An heißen Sommertagen steigt der Stromverbrauch an – auch in Balingen, wie Pressesprecherin der Stadtwerke Balingen, Tamara Sauer, auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt. „Wir beobachten diese Entwicklung kontinuierlich und können bei Bedarf Maßnahmen ergreifen, um die Netzstabilität zu sichern“, sagt Sauer.

Aktuell bestehe keine Gefahr einer Überlastung. „Unsere Netzinfrastruktur ist so ausgelegt, dass sie auch bei höheren Lasten zuverlässig funktioniert“, versichert die Pressesprecherin.

Zudem sei das Verteilnetz auf solche Lastspitzen vorbereitet. Engpässe seien daher nicht zu erwarten.

Klimaanlage und Ventilator sparsam einsetzen

Trotzdem sei es empfehlenswert den eigenen Stromverbrauch möglichst gering zu halten. An heißen Tagen sei der Betrieb von Kühl- und Klimageräten in den besonders heißen Mittags- und Nachmittagsstunden, wenn sich die Räume stark aufheizen, sinnvoll. Nachts oder in den kühlen Morgenstunden könne jedoch einfach gelüftet werden, um die Wohnung ohne zusätzlichen Stromverbrauch zu kühlen.

„Diese Empfehlungen gelten unabhängig von der aktuellen Netzbelastung und dienen in erster Linie dazu, Energie und Kosten zu sparen – denn gerade Klimageräte verbrauchen in der Regel sehr viel Strom und sind damit oft kostenintensiv im Betrieb“, so Sauer.

So bewahrt man einen kühlen Kopf

Anhaltende Hitzeperioden stellen viele Haushalte vor die Herausforderung, die Innenräume angenehm kühl zu halten. Mit einigen einfachen Maßnahmen können Verbraucherinnen und Verbraucher selbst viel dazu beitragen.

„ Am effektivsten ist es, früh morgens und am späten Abend kräftig durchzulüften, wenn die Außentemperaturen deutlich niedriger sind“, meint Sauer. Während der heißen Tagesstunden sollten Fenster sowie Rollläden oder Vorhänge geschlossen bleiben, damit die Hitze gar nicht erst ins Haus gelangt. Helle Vorhänge oder Außenjalousien reflektieren dabei die Sonneneinstrahlung deutlich besser als dunkle Stoffe und verhindern so zusätzlich, dass sich Räume stark aufheizen.

Auf diese Weise lassen sich Wohnräume ohne großen Aufwand abkühlen – und gleichzeitig werden Energie und Kosten eingespart.

Geräte mit hohem Verbrauch bedacht nutzen

Ein weiterer Punkt: Viele elektrische Geräte geben zusätzliche Wärme ab. Backofen, Geschirrspüler oder Wäschetrockner sollten deshalb möglichst in den kühleren Tageszeiten betrieben werden. Auch Lampen mit hoher Leistung oder Stand-by-Geräte können die Raumtemperatur spürbar beeinflussen.

Zudem verliert der Körper bei hohen Temperaturen vermehrt Flüssigkeit. „Regelmäßiges Trinken, am besten Wasser oder ungesüßte Tees, hilft, Kreislaufbelastungen vorzubeugen und den Körper fit zu halten“, rät die Pressesprecherin der Stadtwerke.