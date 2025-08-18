Mehr Klimaanlagen und Ventilatoren: Wie belastbar ist das Balinger Stromnetz?

Wie stabil das Balinger Stromnetz bei steigender Belastung durch immer mehr Klimaanlagen ist und wie man den Stromverbrauch halten kann: Die Stadtwerke klären auf.
Klimaanlagen und Ventilatoren verschaffen bei hochsommerlichen Temperaturen eine willkommene Abkühlung. Die natürliche Konsequenz: An heißen Sommertagen steigt der Stromverbrauch an – auch in Balingen, wie Pressesprecherin der Stadtwerke Balingen, Tamara Sauer, auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt. „Wir beobachten diese Entwicklung kontinuierlich und können bei Bedarf Maßnahmen ergreifen, um die Netzstabilität zu sichern“, sagt Sauer.