Mehr Kinder als Plätze: Kita-Bedarf in Empfingen – kreative Lösungen sind gefragt

Die Kindergartenbedarfsplanung ist Pflichtaufgabe – und in Empfingen wie für andere Kommunen auch eine Herausforderung. Zwar stehen der Gemeinde im kommenden Kindergartenjahr 2025/26 insgesamt 206 Plätze für Kinder über drei Jahren zur Verfügung. Doch dem gegenüber stehen im kommenden Kindergartenjahr 222 Kinder mit einem gesetzlichen Anspruch auf einen Platz. „Da liegen wir drüber“, sagt Petrina Wiechert, bei der Gemeinde für die Kindertagesbetreuung zuständig. Eine Warteliste ist kaum zu vermeiden.

Die Zahl der zu betreuenden Kinder ist dann rückläufig

Die Konsequenz: Nicht jedes dreijährige Kind wird mit dem dritten Geburtstag direkt aufgenommen. „Wir vergeben die Plätze halbjährlich“, so Wiechert. Die Folge können Wartezeiten von mehreren Monaten sein. Die Kommune beruft sich dabei auf flexible Handhabung – und verweist auf Übergangslösungen wie vorübergehende Überbelegungen. Diese sind gesetzlich zulässig, wenn bestimmte personelle und räumliche Bedingungen erfüllt sind. Für integrative Gruppen – also mit Kindern mit besonderem Förderbedarf – ist das jedoch keine Option.

„Das ist schon lösbar, sage ich mal“, so der Empfinger Bürgermeister Ferdinand Truffner in der Gemeinderatssitzung. Und auch der allgemeine Betreuungstrend gibt etwas Entlastung: In den Folgejahren sinkt die Zahl der betreuungspflichtigen Kinder wieder leicht.

Anmeldungen für U3 oft schwankend

Im Bereich der U3-Betreuung sieht die Lage besser aus: Hier kann der Rechtsanspruch erfüllt werden. Die Zahl der Anmeldungen ist zwar schwankend und oft kurzfristig, aber die Kapazitäten reichen aus – zumindest aktuell.

Personalengpässe, wie sie viele andere Kommunen beklagen, zeigen sich in Empfingen nicht in dramatischem Ausmaß. Zwar gibt es ein kleines Minus bei der Stellenbesetzung, doch Truffner verweist auf die vielen „nicht zählbaren“ Kräfte, die im Kita-Alltag mithelfen: Ungelernte, die unterstützend tätig sind, jedoch in der offiziellen Personalschlüssel-Berechnung nicht berücksichtigt werden.

Eltern hätten das Recht zu klagen

Das Ziel bleibt aber bestehen: „Nicht zu viel Personal vorhalten“, so Truffner – ein Spagat zwischen Sparsamkeit und gesetzlichem Auftrag.

Ein anderes Problem: Der Rechtsanspruch lässt sich im Zweifel einklagen. „Die Eltern hätten das Recht dazu“, sagt Wiechert offen. „Dann muss aber gegen den Landkreis geklagt werden“, ergänzt Truffner. Das zeigt: Die rechtliche Verantwortung für die Umsetzung des Anspruchs liegt komplex verteilt zwischen Kommune und Kreis.

Weitere Gedankenspiele

Zur Debatte steht auch, ob die Frühbetreuung in der Kita „Kleine Strolche“ (7 bis 7.30 Uhr) und die Nachmittagsbetreuung für U3-Kinder weiterhin angeboten werden soll – aktuell ist der Bedarf dort sehr gering. Zudem steht die Überlegung im Raum, ob nach dem „Horber Modell“ auch in Empfingen nachmittags betreute Spielgruppen mit ungelernten Kräften eingesetzt werden könnten. Diese könnten dann Kinder versorgen, die keinen vollen Platz erhalten, etwa bei Überbelegung.

Langfristig bleibt die Herausforderung bestehen: Die Kita-Landschaft muss flexibel und zukunftsfähig bleiben – trotz schwankender Kinderzahlen, dynamischer Anmeldungen und anspruchsvoller gesetzlicher Vorgaben. Der Gemeinderat stimmte der Planung schließlich einstimmig zu.