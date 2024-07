Mehr Hautkrebs in VS

1 Ab einem Alter von 35 Jahren haben gesetzlich Versicherte Anspruch auf ein Hautkrebsscreening. Foto: picture alliance/dpa/dpa-tmn/Karl-Josef Hildenbrand

Das geht unter die Haut: Hunderte Menschen im Schwarzwald-Baar-Kreis sind neu an Hautkrebs erkrankt.









Kaum lässt sich die in diesem Sommer von vielen so sehnlich vermisste Sonne am Himmel blicken, gerät die Gefahr rasch in Vergessenheit.