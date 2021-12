1 Klinik in Calw Foto: Fritsch

"Das ist ein starkes Zeichen!" Mit einem einstimmigen Votum seines Kreistags im Rücken kann Landrat Helmut Riegger eine Resolution an Bund und Land verschicken, in der er mehr Unterstützung für die Kreiskliniken in der Corona-Krise einfordert.















Kreis Calw - Zentraler Kern der Resolution: Der Bund müsse "sein Versprechen erneuern, dass kein Krankenhaus durch seinen Einsatz in der Pandemie schlechter gestellt wird und daher den Schutzschirm für 2021 deutlich aufstocken sowie einen Krankenhaus-Schutzschirm für 2022 einrichten". Besonderes Problem dabei: Bereits 2020 hatte das Land den Rettungsschirm des Bundes für die Corona-Lasten der Kliniken in Baden-Württemberg um 210 Millionen Euro aus dem eigenen Haushalt aufstocken müssen.

Hohe Personal- und Sachkosten

Hintergrund nicht nur dieses "Defizits-Ausgleichs": Die im Vergleich zu anderen Bundesländern überdurchschnittlichhohen Personal- und Sachkosten baden-württembergischer Kliniken würden bislang aufgrund der bundesrechtlichen Vorgaben nicht in den ordentlichen Krankenhauserlösen berücksichtigt– auch nicht bei den Corona-Hilfen. Die durch das hohe Lohnniveau aber ausgelösten überdurch­schnittlichen Sozialversicherungsbeiträge aus Baden-Württemberg würden auf der anderen Seite jedoch "gerne" vom Bund vereinnahmt.

Dies bedeute aus Sicht nicht nur des Landkreises Calw, so der Wortlaut der insgesamt dreiseitigen, eng beschriebenen Resolution, "eine erhebliche Benachteiligung baden-württembergischer Krankenhäuser im Vergleich mit anderen Bundesländern, obwohl in Baden-Württemberg die teilweise schmerzhaften und bundesweit geforderten Einschnitte in der Krankenhausstruktur schon längst umgesetzt sind oder in der Umsetzung stehen".

Defizite abmildern

Wie im Jahr 2020, als eben das Land für den Bund einsprang, die nicht gedeckten Covid-19-Mehrbelastungen auszugleichen und damit die Defizite in den Kliniken merklich abzumildern, fordert der Landkreis nun ähnliche Anstrengungen für die Jahre 2021 und 2022. Denn die aktuelle Situation in der vierten Corona-Welle – und möglicher folgenden, weiteren Wellen – stehe der aus dem Jahre 2020 tatsächlich in nichts nach. So habe das Land die Krankenhäuser – auch in Calw und Nagold – dazu angewiesen, 40 Prozent ihrer Intensivbetten zur Behandlung von Covid-19-Patienten vorzuhalten.

Operationen abgesagt

Dies führe dazu, dass Operationen abgesagt werden müssen "und damit Erlösausfälle entstehen". Planbare Eingriffe von Bürgern würden ebenfalls verschoben oder ganz abgesagt und führten so zu weiteren massiven Einnahmeausfällen in den Kliniken.

Bei seinen Kreisräten traf der Landrat mit der Resolution auf breite Unterstützung. Unter anderem formulierte SPD-Fraktionssprecherin Ursula Utters, selbst Ärztin: "Das Land macht sich seit zehn Jahren einen schlanken Fuss – der Bund auch. Wir sind die Allgemeinversorger und brauchen dringend diese Unterstützung." Das Land müsse hier zum Beispiel auch seiner gesetzlichen Aufgabe der Investitionskostenfinanzierung in den Krankenhäusern zukünftig vollumfänglich gerecht werden. Als Beispiel nennt die Resolution den Bereich der Digitalisierung in der Medizin.

Grießhaber sieht auch eigene Schuld

Allein Grünen-Kreisrat Erich Grießhaber nutzte die Diskussion zum Text der Resolution dazu, auch ein wenig Selbstkritik zu äußern: So gebe es "einen gewissen Verschleiß in der Geschäftsführung die letzten Jahre" innerhalb des Klinikverbunds, zu dem die beiden kreiseigenen Krankenhäuser im Kreis Calw gehören. Grießhaber wörtlich: "Wir haben versagt!" Daher werde seine Fraktion einen Antrag in den Kreistag einbringen zum Thema Fusion der immer noch getrennten Betreibergesellschaften der Kreiskrankenhäuser im Kreis Calw und dem Kreis Böblingen. Tatsächlich bestätigte Landrat Riegger, dass sich noch in der laufenden Woche auch der Aufsichtsrat bereits mit diesem Thema beschäftigen würde: "Ich denke, dass es dafür eine große Mehrheit geben wird."