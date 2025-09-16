Mehr Frequenz für Schwenningen: Kürbisfest und Verkaufssonntag gehen jetzt Hand in Hand

Das Kürbisfest ist aus Schwenningen nicht mehr wegzudenken. Doch diesmal gibt’s ein Novum: Am dritten Veranstaltungstag findet der verkaufsoffene Sonntag statt. Warum?
Allmählich geht es für das Team der Schwenninger Handels- und Gewerbesparte vom Gewerbeverband Oberzentrum (GVO) rund um den Vorsitzenden Gunter Welzer ans Eingemachte: Von Freitag, 26., bis Sonntag, 28. September, wird das Kürbisfest zum dritten Mal für einen hoffentlich rappelvollen Muslenplatz sorgen. „Jetzt geht’s in die Endphase.“