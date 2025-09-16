Mehr Frequenz für Schwenningen: Kürbisfest und Verkaufssonntag gehen jetzt Hand in Hand

Das Kürbisfest ist aus Schwenningen nicht mehr wegzudenken. Doch diesmal gibt’s ein Novum: Am dritten Veranstaltungstag findet der verkaufsoffene Sonntag statt. Warum?

Allmählich geht es für das Team der Schwenninger Handels- und Gewerbesparte vom Gewerbeverband Oberzentrum (GVO) rund um den Vorsitzenden Gunter Welzer ans Eingemachte: Von Freitag, 26., bis Sonntag, 28. September, wird das Kürbisfest zum dritten Mal für einen hoffentlich rappelvollen Muslenplatz sorgen. „Jetzt geht’s in die Endphase.“

Die Motivation des GVO als Veranstalter, so Welzer, sei, Frequenz und Leben in die Innenstadt zu bringen – das habe man durch die ersten beiden Feste erfolgreich geschaffen. Deshalb möchte man diesmal noch eins oben draufsetzen: Das Schwenninger Kürbisfest wird auf drei Tage ausgeweitet, zeitgleich findet erstmals der verkaufsoffene Sonntag statt – früher im Herbst als in den vergangenen Jahren.

GVO als Veranstalter

„Für den verkaufsoffenen Sonntag brauchen wir einen Anlass, der überregionale Wirkung hat, und das Kürbisfest zieht an“, nennt der Spartenvorsitzende den Grund für die Doppelveranstaltung. Zum zweiten Mal richtet der GVO zusammen mit der WIR-VS GmbH den verkaufsoffenen Sonntag in Eigenregie aus.

Zum Kürbisfest zählt allen voran das traditionelle Kürbisschnitzen. Foto: Jochen Schwillo

Diesem wollte man schon im Frühjahr mit dem Fischmarkt in der Fußgängerzone und dem Familientag auf dem Marktplatz ein anderes Image verleihen – und war erfolgreich. Jetzt biete sich das Kürbisfest perfekt an, weil es mit einem vielfältigen Unterhaltungsprogramm anlockt und für jede Generation etwas zu bieten habe, erklärt Gunter Welzer.

Altes und Neues

Da sind an allen drei Tagen die beliebten Kinderaktionen rund ums Kürbisschnitzen und Kasperletheater, da ist am Samstag wieder die Fashion Show mit Mode der ortsansässigen Händler, da ist aber auch erstmals der „Klima.Länd.Tag“, ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt VS, der Stadtwerke VS, der IHK und dem Klimaschutz- und Energieagent Schwarzwald-Baar-Heuberg, heißt es von Seiten des GVO.

Am Sonntag startet, zeitgleich mit den geöffneten Geschäften, erstmals die Fotorallye durch Schwenningen unter dem Motto „Klick den Kürbis“, bei der Besucher auch die teilnehmenden lokalen Händler kennenlernen können.

Große Hoffnungen setzt Gunter Welzer derweil in die musikalischen Acts am Abend auf der Muslenplatz-Bühne. Unter anderem spielen am Freitag die Blackforest Allstars und am Samstag The Buffalo Chips mit einer großen Jubiläumsshow. „Sie sind absoluter Anziehungspunkt.“

Der Auftritt der Buffalo Chips zählt zu den Höhepunkten des kommenden Kürbisfests. Foto: GVO

Noch ist eine Menge zu tun für das GVO-Organisationsteam, doch man freue sich, Schwenningen wieder in einen Ausnahmezustand versetzen zu können, betont der Spartenvorsitzende.

Schwenningen lebt

Und dieser halte inzwischen schon eine ganze Weile an, sagt er mit Rückblick auf die jüngsten Veranstaltungen rund um Kulturnacht oder Stadtstrand. „Es ist wichtig, dass Muslenplatz und Innenstadt am Leben gehalten werden.“

Das Programm vom 26. bis 28. September

Am Freitag

Die Formation „Freyheit“ unterhält ab 17.30 Uhr die Besucher auf dem Muslenplatz. Nach der Eröffnung des Kürbisfests durch OB Jürgen Roth um 18.45 Uhr werden die Blackforest Allstars als Hauptakt mit Pop, Rock, Disco und einigen Hip-Hop-Klassikern den Muslenplatz zum Grooven bringen.

Am Samstag

Mit fetzigen Klängen der Krawazi-Ramblers aus Villingen wird das musikalische Spitzenerlebnis ab 17.30 Uhr eingeleitet. Ab 19 Uhr stehen The Buffalo Chips bei ihrer großen Show zum 25-jährigen Bestehen mit Rockabilly, Rock’n Roll, Jive, Swing und Boogie im Mittelpunkt. Und die Band wartet sogar mit musikalischen Überraschungsgästen auf – unter anderem wird Dr. Quincy mit auf der Bühne stehen. Zur Abrundung ihres Jubiläums haben die Buffalo Chips um 18 Uhr die

Am Sonntag

Auf dem Muslenplatz findet um 9.30 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst statt, um 11 Uhr spielt die Stadtmusik Schwenningen. Die Geschäfte laden von 13 bis 18 Uhr zu einem Einkaufsbummel ein.

Über das detaillierte Programm und den Ticketvorverkauf über Reservix informiert die Homepage des GVO www.gvo-vs.de/kuerbisfest-2025.