Mehr Bürokratie bei Erddeponien: Betreibt Neubulach die Anlage trotzdem weiterhin?

1 Hat die Erddeponie „Härle“ zwischen Martinsmoos und Oberhaugstett noch eine Zukunft? Foto: @thomas.fritsch/@thomas.fritsch

Seit Anfang des Jahres sind Deponien zum „Bürokratie-Opfer“ geworden, denn es gelten neue Vorschriften, die einiges komplizierter machen. Oberreichenbach hat schon gehandelt, auch Bad Teinach-Zavelstein denkt darüber nach, die Trägerschaft aufzugeben. Wie ist die Situation in Neubulach?









Link kopiert



Das Bürokratie-Monster hat in diesem Jahr so richtig bei den Erddeponien zugeschlagen – auch im Teinachtal. Denn seit Januar gelten neue Vorschriften des Umweltministeriums des Landes, die so einiges komplizierter machen. Unbelastetes Erdmaterial darf nach den geänderten Regeln nur noch auf eine Erddeponie gebracht werden, wenn eine Verwertung des Aushubs technisch nicht möglich und wirtschaftlich unzumutbar ist. Und das muss der Abfallerzeuger dem Betreiber der Deponie nachweisen.