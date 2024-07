Mehr als vier Mal um den Äquator: Ettenheim zeichnet die fleißigsten Stadtradler aus

1 Die Preisträger des diesjährigen Ettenheimer Stadtradelns Foto: Hiller

1032 Radler, Zweiter im Ortenaukreis und eine Top-Platzierung bundesweit: Die Bilanz des Stadtradel-Wettbewerbs in Ettenheim kann sich sehen lassen. Gemeinsam legten alle Teilnehmer 174 963 Kilometer zurück.









Der Stolz auf die erneute Top-Leistung der Ettenheimer Radler bei der inzwischen fünften Teilnahme am bundesweiten Wettbewerb „Stadtradeln“ stand Bürgermeister Bruno Metz bei der Preisverleihung im Bürgersaal ins Gesicht geschrieben. Wie schon in den vergangenen vier Jahren belegt Ettenheim bei 42 teilnehmenden (von insgesamt 51) Gemeinden im Ortenaukreis hinter der Großen Kreisstadt Offenburg mit ihrer 4,5-fach höheren Einwohnerzahl kreisweit den zweiten Platz. Auf 174 963 Kilometer brachten es die 1032 Radler, die für Ettenheim als Einzel-Teilnehmer oder in einem der 43 Teams in drei Wochen. „Ein tolles Ergebnis – trotz schlechtem Wetter“, so das Urteil des Bürgermeisters, selbst ein begeisterter Radler. Bundesweit belegt Ettenheim damit unter den Gemeinden mit bis zu 50 000 Einwohner einen Top-Ten-Platz – nämlich den achten Platz; mit den gefahrenen Kilometern hätten die Ettenheimer Teilnehmer 4,3-mal die Erde am Äquator umrundet.