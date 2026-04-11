Mehr als nur Spritpreise: Autohäuser im Kreis Lörrach sehen E-Auto-Boom

Autoverkäufer sagen: Den Boom gibt es – aber nur wegen des Ärgers an der Tankstelle entscheidet sich niemand für ein E-Auto. Auch die Förderung werde überschätzt.
Das E-Auto boomt wieder – bundesweit. Der Verbrenner hat es dagegen momentan schwer – und das, obwohl die Bundesregierung als ausgesprochen „verbrennerfreundlich“ gilt. Doch die E-Förderung scheint für viele Menschen in Deutschland attraktiv genug zu sein, sodass sich viele Menschen das in der Anschaffung teurere E-Modell leisten wollen.