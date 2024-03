Zu klein für Silver Star und Blue Fire? Zu jung fürs Voletarium? Unser Europa-Park-Check zeigt, warum sich ein Tag in Deutschlands größtem Freizeitpark dennoch auch für Zweijährige lohnt – und genauso für die erwachsenen Begleiter.

Der Vorteil vorneweg: Kinder unter drei Jahren haben im Europa-Park freien Eintritt. Wer mit den Kleinsten den Park erkundet, wird so manches Kleinod entdecken, das Achterbahn-Junkies meist verborgen bleibt. Denn der Park in Rust im Südwesten Deutschlands hat auch für die Jüngsten jede Menge Spiel, Spaß, Abenteuer und Shows zu bieten.

„Freizeitspaß in seiner reinsten Form“ präsentiert die komfortable Übersicht online über alle Attraktionen, gefiltert nach Alter, Größe, mit und ohne Begleitung sowie Kategorien (Familie, Kinder oder Action). Auch Schwangere können sich hier geeignete Angebote anzeigen lassen.

Wer zwei Jahre alt und noch keinen Meter groß ist, findet abseits von Adrenalin-Kick und Geschwindigkeitsrausch viele Spielplätze (Little Lamb’s Land im Themenbereich Irland, Abenteuerspielplatz Spanien und Würmchens Wies’n in Österreich) und Klassiker wie den Bobby-Car-Parcours (Irland), Kinderkarussell und einen Ballpool (Holland).

Highlights für Groß und Klein

In "Old Mac Donald's Tractor Fun" im Themenbereich Irland kann man getrost auch den Kleinsten das Steuer überlassen. Foto: Europa-Park

Wie Jim Knopf fühlen sich die kleinen Lokführer bei der Reise durch Lummerland (Deutschland) für die ganze Familie. Selbst ans Steuer setzen dürfen sich die Kleinsten auch bei Old Mac Donald’s Tractor Fun (Irland) oder einer Fahrt im Lada Autodrome.

Ein Klassiker unter den Fahrgeschäften: "Piraten in Batavia". Foto: Europa-Park

Große Augen bekommen Klein und Groß bei der Fahrt durch die zauberhafte Welt der Piraten in Batavia (Holland) und Snorris Tour (Skandinavien) durch die magische Welt von Rulantica: Zwei besondere Highlights, die vom Alter völlig losgelöst die Fahrgäste begeistern, und die Besonderheit des Europa-Parks ausmachen.

Mit dem "London Bus" geht es hoch hinaus. Foto: Europa-Park

Ganz schön hoch hinaus geht es im London Bus (England): Mit Bauchkribbeln saust der knallrote Bus wieder hinunter – ein Fahrspaß eher für die Mutigen unter den Kleinen (und Großen).

Zu zweit im Park mit Kleinkind? Der Baby-Switch-Pass ist hilfreich. Foto: Wolf

Abheben dürfen auch die Jüngsten mit dem Euro-Tower: In 75 Metern Höhe gibt die Panoramagondel den Blick frei über das gesamte Parkgelände. Je nach Wetterlage eröffnet sich ein traumhafter Blick auf die schöne Landschaft der Ortenau und die Vogesen. Wer lieber auf Schienen reist, kann mit dem EP Express oder Monorail das weitläufige Gelände erkunden, ohne die kleinen Beine der Kinder zu überfordern.

Die Attraktion "Arthur" im Königreich der Minimoys können kleine Gäste ab vier Jahren fahren. Foto: Europa-Park

Ein außergewöhnliches Highlight finden Besucher mit kleinen Begleitern im Königreich der Minimoys: Neben der offensichtlichen Attraktion Arthur für Gäste ab vier Jahren lädt hier, versteckt hinter Fantasiepflanzen und Zauberwesen, das Kinderkarussell Mül-Mül zu einer rasanten Fahrt in Zweier-Gondeln ein.

Der Märchenwald lädt ein, zwischen liebevoll gestalteten Märchenstationen, Bäumen und Burgen eine Auszeit zu genießen. Foto: Wolf

Nach Nervenkitzel und Abenteuerspaß lohnt sich ein Spaziergang durch Grimms Märchenwelt mit vielen Schaukästen zu den Märchenklassikern der Gebrüder Grimm oder eine gemütliche Tour zu Wasser bei der Elfenfahrt, der Marionetten-Bootsfahrt (Deutschland), Josefinas kaiserlicher Zauberreise (Österreich) oder den Whale Adventures (Island).

Attraktionen für Kinder unter drei Jahren:

Abenteuerspielplätze

Wasserspielplätze

Bobby Car Parcours

Ballpool

Märchenwelt

Kinder-Karussell

Riesenrad

Kinderbahnen (Wichtelhausen, Wurzelrutschen - eher für größere Kinder)

Familienbahnen (Mül-Müls Karussell, Old Mac Donald’s Tractor Fun, Lada Autodrome, Oldtimer-Fahrt, Liechtensteiner Ballonfahrt, Madame Freudenreich Curiosités, Schlittenfahrt, Piccolo Mondo)

Highlights für die Familie (Jim Knopf - Reise durch Lummerland, Piraten in Batavia, Snorri Touren)

Rasanter Fahrspaß (London Bus)

Bootsfahrten (Elfenfahrt, Josefinas kaiserliche Zauberreise, Marionetten-Bootsfahrt)

Panoramabahn, EP Express, Monorail

Stärken

Die Liebe fürs Detail bei der Ausgestaltung von Bahnen, Wartebereichen und Gelände zeichnet den Europa-Park aus und macht ihn zu einem besonders lohnenswerten Ausflugsziel für Jung und Alt.

Anlage, Aufbau und Anordnung der Fahrgeschäfte sind mit Bedacht geplant und professionell gepflegt: Vom sauberen WC über die sauberen Parkanlagen, Wickelmöglichkeiten, Shop für Baby-Bedarf (Themenbereich Italien) bis zum barrierefreien Zugang beispielsweise am Seehaus.

An jeder Attraktion sind Hinweisschilder angebracht mit übersichtlichen Angaben unter anderem zu Mindestgröße und -Alter, manchmal auch Maximalgröße.

Kritik

Die Wurzelrutschen in der Welt der Minimoys erscheinen für die Kleinsten zu steil und sind eher für die etwas größeren Kleinkinder geeignet.

Lange Wartezeiten über die Mittagsstunden in der Gastronomie strapazieren die Geduld der Jüngsten – dafür bietet die Gastronomie viele Kindergerichte und kleine Portionen sowie geeignete Gerichte wie Pasta oder Kässpätzle für kleine Gäste. Auf Nachfrage gibt es beispielsweise im Seehaus auch einen „Räuberteller“ gratis.

Besonderheiten

Besonders gelungen: die Attraktionsübersicht mit Filter nach Alter und Größe!

Am Eingang (Info) sind Aufkleber für die Kinderkleidung gratis erhältlich, um den Namen des Kindes und die Telefonnummer der Eltern für Notfälle zu notieren.

Tipp für alle, die die Zusatzausgaben für die Verpflegung sparen möchten: Im Schlosspark Balthasar, im Themenbereich Deutschland und neben dem Timburcoaster Wodan sind extra Picknick-Plätze eingerichtet. Keine Selbstverständlichkeit. Andere Parks untersagen das Mitbringen von Speisen und Getränken, um ihren Gastronomie-Umsatz zu steigern.

Weitere Infos

Öffnungszeiten und Preise

Die Öffnungszeiten variieren je nach Saison und können auf der Website des Parks abgerufen werden. Abhängig vom Besucherstrom kann die Öffnungszeit tagesaktuell verlängert werden.

Tipps der Redaktion

Wer zu zweit mit kleinem Kind im Park ist und sich an einer der großen Attraktionen für Große anstellt, kann sich am Eingang einen sogenannten Baby-Switch Pass aushändigen lassen. Nach der Fahrt übergibt er den Pass der zweiten Begleitperson - diese wird dann durch den Ausgang in das Fahrgeschäft geleitet und kann ohne Wartezeit direkt einsteigen.