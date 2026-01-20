Mehr als nur Filme schauen: Das sind die Pläne der neuen Kino-Pächter in Nagold

Binnen kurzer Zeit haben sie das Nagolder Kino auf Vordermann gebracht. Jetzt wollen die neuen Pächter dem Haus neues Leben einhauchen und haben dafür jede Menge Pläne.
Am 1. September 2025 haben sie die Schlüssel für das Nagolder Kino bekommen. Und schon am 2. September starteten Petra Bächner und Andreas Vogt mit dem Rückbau des bestehenden Kinos und den Umbauarbeiten für die „neuen“ Krone Lichtspiele – vieles davon in Eigenregie, da so schnell keine Handwerker zu greifen waren. Schnell wurde ihnen klar, dass sie mehr wollten als einfach nur den Kinobetrieb fortsetzen.