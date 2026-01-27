Mehr als nur eine warme Mahlzeit: Was die Schwenninger Vesperkirche für ihre Besucher bedeutet

Die 23. Ausgabe der Vesperkirche ist in vollem Gang – und jeden Tag gut besucht. Was motiviert die Menschen eigentlich, in die Schwenninger Pauluskirche zu kommen?
Wild-Bratwürste aus dem hiesigen Forst mit Spätzle und Rosenkohl als Hauptgericht, Bewirtung durch den Oberbürgermeister, Trommelbeitrag vom Kindergarten am Deutenberg: An diesem Montag gibt es genügend Gründe für die Besucher, den Weg in die Vesperkirche zu finden – und entsprechend voll ist es bereits gegen 11.30 Uhr in der Pauluskirche.