Das hat die alte Kippenheimer Festhalle in ihren rund 70 Jahren erlebt

1 Nach dem Bau im Jahre 1954 war die Halle noch unverputzt. Dort diente sie einer landwirtschaftlichen Ausstellung als Schauplatz. Über die Jahre sollten die Kippenheimer die Halle noch zu einigen Zwecken gebrauchen. (Archivfoto) Foto: Schillinger-Teschner

Nach fast 70 Jahren steht die Kippenheimer Festhalle vor ihrem Abriss. Die schlichte Halle war in den vergangenen Jahrzehnten Schauplatz zahlreicher Veranstaltungen – von Wahlen und Blutspenden über Konzerte bis hin zu Fasnachtsfeiern und Discos.









Link kopiert



Die Gemeinde Kippenheim lädt am morgigen Freitag ab 17 Uhr offiziell zur Abschiedsfeier von der Festhalle ein. Es dürfen Erinnerungsstücke mitgenommen werden. Doch was sind das für Erinnerungen, die ein Kippenheimer Bürger an seine Festhalle hat?