Mehr als nur 3x3 in VS: Das Street Games Weekend beginnt

Sprungball für die Schulklassen in VS. Die Street Games VS haben begonnen – ein aufregendes Wochenende rund um die Helios Arena steht bevor, randvoll mit großem Programm und bei freiem Eintritt. Und auch wenn Street Games draufsteht, ist längst nicht nur Sport drin – die Veranstaltung ist bewusst als Event für die breite Masse angelegt und wird diesem Anspruch laut Programm auch gerecht.

Serbische Nationalboxer

In und um die Helios Arena ist viel geboten – Mitmachaktionen, Kulinarisches, Auftritte.

So gibt es beispielsweise am Samstag einen Boxkampf, der es in sich haben dürfte: Die serbische Nationalmannschaft liefert sich ab 12.30 Uhr einen Kampf gegen eine Selektion von Boxing VS. Schon um 10 Uhr öffnen die Street Games am Samstag und Sonntag die Pforten, die ersten 3x3-Turniere im Basketball für die Herren steigen ab 11 Uhr. Sogar die Panthers haben ein Team gemeldet – für sie spielen am Samstag Benedikt Hoppert, Chris Okolie, Julian Stojcevic und Lukas Schäfer. Unklar ist noch, ob auch Simion Habtemichael dazukommt.

Die Blackforest Panthers sind mit von der Partie, wenn die Street Games VS angepfiffen werden. Foto: Roger Müller

Ebenfalls ab 11 Uhr am Samstag messen sich Teams im Street Soccer, und ab 12.30 Uhr geht es auch im Boxring rund.

Sportlich geht es am Sonntag ab 11 Uhr mit den 3x3-Begegnungen der Jugend sowie regionalen Boxkämpfen und 3-versus-3-Street-Soccer-Turnieren weiter – um 13.15 Uhr startet der 3x3-Sparkassen-Cup für die U13- bis U18-Teams.

Alle Fans der Blackforest Panthers sollten sich am Sonntag für 15 Uhr einen Besuch der Street Games vornehmen, dann nämlich findet eine Autogrammstunde statt – Kjell Deking, Luis Markesic, Luka Cuic und Nico Janzen werden erwartet.

Ein besonderes Showspiel erwartet die Besucher am Samstag ab 17.45 Uhr: Die Neckar Bumpers treten gegen die Blackforest Panthers an – ob die legendäre 3x3-Mannschaft aus Schwenningen es noch immer drauf hat und den Panthers Paroli bieten kann?

Geht der Puck ins Tor?

So oder so – packenden Sport gibt es an beiden Tagen von früh bis spät. Zudem stehen Showeinlagen auf dem Programm – am Samstag präsentieren sich unter anderen der Kinderchor Notenhüpfer und die Neckarusos ab 14 Uhr. Außerdem stellt sich der MMC Twirlingsport mit Auftritten am Samstag und Sonntag jeweils um 14, 15 und 16 Uhr vor. Es gibt viel zu essen und trinken. Zudem kann man bei Führungen hinter Kulissen der Helios Arena (11 und 15 Uhr, beide Tage) blicken, sein eigenes Müsli kreieren oder beim Mitmachparcours der Vivida BKK mit vielen Stationen seine Grenzen austesten und eine Medaille einheimsen oder beim Eishockey-Torschuss-Wettbewerb Wild-Wings-Luft schnuppern. In luftige Höhe geht es am Blocwald-Kletterturm – um Geschwindigkeit pur beim Torschussradar mit Speedmessung.

Eine besondere Gelegenheit bietet sich für alle Interessierten am Football Freestyle – der amtierende Deutsche Meister Chris Bennet lädt zu Workshops ein.

Und wer nach all dem so richtig K. O. ist, der darf die Chill-Out-Lounge besuchen und dort so richtig entspannen.

Schulklassen fangen an

Wie anstrengend und fordernd solche Street Games sein können, durften am Freitag bereits Schüler erfahren. Dann waren die Schulklassen am Start.

Insgesamt beteiligten sich am 3x3 Basketball vier Mannschaften, die sich aus jeweils vier Spielern aus den achten und neunten Klassen zusammensetzte. Gewonnen hat das Turnier das Team des Gymnasiums am Romäusring aus Villingen. Auf Platz zwei kamen die Basketballer vom Schwenninger Gymnasium am Deutenberg. Platz drei ging an die erste Mannschaft der Villinger Karl-Brachat-Realschule. Knapp dahinter auf Rang vier, Team zwei der Karl-Brachat-Realschule. Die Schiedsrichter wurden vom Basketballverein VS gestellt.

Immer wieder gab es tolle Zweikämpfe zu sehen, wie auch gelungene Würfe in den Korb. Die Teams hatten sich im Vorfeld gut auf das Turnier vorbereitet und hatten allesamt ihren Spaß an dem sportlichen Wettstreit, der einen gelungenen Beginn der Street Games markierte.

Am späten Nachmittag gab es noch ein öffentliches Boxtraining mit der serbischen Nationalmannschaft.