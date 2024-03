1 Die Firma Kloos will ihren alten Markt in Seelbach abreißen und durch eine moderne, doppelt so große Filiale auf dem Gelände ersetzen. Foto: /Baublies

Gute Nachrichten für die Nahversorgung in Seelbach: Die Firma will ihre derzeitige Filiale abreißen und durch ein modernes Geschäft ersetzen. Für das Millionenprojekt gibt es eine Förderung vom Land.









Link kopiert



„Der derzeitige Markt ist in die Jahre gekommen“, berichtet Geschäftsführer Marco Kloos im Gespräch mit unserer Redaktion. Aus diesem Grund will die Firma mit Wurzeln aus Seelbach die Filiale in ihrem Heimatort erweitern. Rund 650 Quadratmeter – und damit etwa doppelt so groß wie der bisherige Markt – soll der neue groß werden. „Wir werden den Markt abreißen und durch ein modernes Gebäude mit Glasfassade ersetzen“, schildert der Enkel des Firmengründers.