Der Beetle-Stammtisch Baden-Württemberg lädt alle Käfer- und Beetle-Fahrer am Samstag, 27. April, zum zweiten Beetle-Season-Opening nach Altdorf in die Barracuda Garage ein – egal, ob als Teilnehmer oder als Besucher. Im vergangenen Jahr konnten Besucher dort bereits 52 Fahrzeuge aus drei Ländern (Schweiz, Tschechien und Deutschland) bewundern.

Schon heute liegen dem Orga-Team fast 60 Anmeldungen aus vier Ländern vor und man plant mit einer Teilnehmerzahl von bis zu 75 Fahrzeugen. Wer Lust hat dabei zu sein, kann weitere Infos per E-Mail an beetle-events@gmx.de anfordern. Beginn ist um 11 Uhr. Bereits am Vorabend, Freitag, 26. April, gibt es ab 20 Uhr eine Warm-Up-Party mit Essen, wo die Alpenrock-Band „Ape T. and The Zookeepers“ auftritt. Der Eintritt ist frei.