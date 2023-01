1 Der Europa-Park ist noch bis zum 8. Januar und zusätzlich vom 13. bis 15. Januar 2023 für seine Besucher geöffnet. Foto: Europa-Park

2022 war für den Europa-Park ein Erfolgsjahr. Erstmals haben mehr als sechs Millionen Menschen den Freizeitpark besucht.















Link kopiert

Rust - Der Europa-Park hat in der Saison 2022 erstmals in seiner fast 50-jährigen Geschichte mehr als sechs Millionen Besucher begrüßt, teilt der Freizeitpark mit.

„Wir sehen diesen Rekord als riesigen Vertrauensbeweis unserer Besucherinnen und Besucher. Und das in einem schwierigen Jahr, das uns allen durch Krieg, Lieferprobleme, Inflation und die Energiekrise schwer zu schaffen macht. Die Menschen suchen Freizeit und Ausgleich und das Europa-Park Erlebnis-Resort bietet das zusammen mit der Wasserwelt Rulantica als eigene attraktive Reisedestination“, sagt der Europa-Park Inhaber Roland Mack.

Park rechnet mit steigenden Energiekosten

Für das Jahr 2023 rechnet der Europa-Park mit einer erheblichen Steigerung der Energiekosten. „Wir investieren deshalb mit dem Automobillogistiker Mosolf in eine mehr als 20 Hektar große Photovoltaikanlage in Kippenheim bei Lahr. Die Anlage produziert nach Fertigstellung etwa 25 Gigawattstunden Strom aus erneuerbaren Energien. Das gesamte Investitionsvolumen des Projektes liegt bei rund 30 Millionen Euro." Die Anlage soll 2024 in Betrieb gehen.

"Der Europa-Park kann sich dann langfristig gesehen, weitgehend unabhängig von anderen Energiequellen vor allem in den Sommermonaten autark mit erneuerbarem Strom versorgen“, so Roland Mack. Auch die Anbindung an das internationale Bahnnetz über einen direkten ECE- und seit kurzem auch TGV-Anschluss direkt aus Paris sei für den Europa-Park ein wichtiger Schritt.

Die Wasserwelt ist durchgehend geöffnet

Aktuell sei der Park auf Mitarbeitersuche. Der Europa-Park Inhaber erklärt: „Das ist eine große Herausforderung für uns, aber unsere Personalabteilung ist sehr kreativ beim Anwerben von Mitarbeitern. Wir sind hier sehr flexibel, bieten schon mehr als 70 verschiedene Arbeitszeitmodelle an.“ Mehr als 4500 Mitarbeiter würden im Park beschäftigt werden, heißt es. Dazu kämen rund 8000 indirekte Arbeitsplätze.

Für das Jahr 2023 plant der Europa-Park unter anderem einen neuen Rutschenturm in der Wasserwelt Rulantica. Die Arbeiten an der neuen Achterbahn im neuen Themenbereich Kroatien hätten bereits begonnen.

Der Europa-Park ist noch bis zum 8. Januar und zusätzlich vom 13. bis 15. Januar 2023 für seine Besucher geöffnet. Die Wasserwelt Rulantica und auch das Hotel-Resort bleiben durchgehend geöffnet.