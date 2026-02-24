Mehr als 5500 Unterschriften: Wunsch ist klar - Neuenburgs Hallenbad soll erhalten bleiben

Knapp 5700 Unterschriften sind bisher auf die Online-Petition zum Erhalt des Neuenburger Hallenbads eingegangen. Diese wurden nun dem Bürgermeister übergeben.
Es war kurz vor dem offiziellen Beginn der Sitzung des Neuenburger Gemeinderats, als die Initiatoren der Online-Petition offiziell die bisher abgegebenen Online-Unterschriften an Jens Fondy-Langela übergeben hatte. Zuvor kündigte dieser dem Ratsgremium an, dass er die Unterschriftensammlung gerne vor dem offiziellen Beginn der Sitzung entgegennehmen wolle.