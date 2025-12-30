Mehr als 51.000 Einwohner: Kann sich die Stadt Lahr das Wachstum noch leisten?

Mehr als 51 000 Menschen leben Ende 2025 in der Stadt – Tendenz steigend. Zeitgleich ist man finanziell am Limit. Kann sich Lahr das Wachstum leisten?
Lahr wächst überdurchschnittlich schnell. Um 15 Prozent hat die Bevölkerung laut Zensus-Zahlen zwischen 2011 und 2022 zugelegt (von 42 716 auf 49 103), das ist baden-württembergweit einer der höchsten Werte. Inzwischen ist die 50 000-Einwohner-Marke längst überschritten, laut unverbindlichem Melderegisterauszug hatten im Dezember 2025 insgesamt 51 122 (plus 428 im Vergleich zu 2024) Menschen ihren Hauptwohnsitz in Lahr. Eine Prognose, wie sich die Zahlen weiterentwickeln werden, wird laut Stadt im Jahr 2026 aktualisiert. „Es ist von einem weiter anhaltenden Bevölkerungswachstum auszugehen“, heißt es dazu aus dem Rathaus.