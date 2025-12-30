Mehr als 51.000 Einwohner: Kann sich die Stadt Lahr das Wachstum noch leisten?

Mehr als 51 000 Menschen leben Ende 2025 in der Stadt – Tendenz steigend. Zeitgleich ist man finanziell am Limit. Kann sich Lahr das Wachstum leisten?

Lahr wächst überdurchschnittlich schnell. Um 15 Prozent hat die Bevölkerung laut Zensus-Zahlen zwischen 2011 und 2022 zugelegt (von 42 716 auf 49 103), das ist baden-württembergweit einer der höchsten Werte. Inzwischen ist die 50 000-Einwohner-Marke längst überschritten, laut unverbindlichem Melderegisterauszug hatten im Dezember 2025 insgesamt 51 122 (plus 428 im Vergleich zu 2024) Menschen ihren Hauptwohnsitz in Lahr. Eine Prognose, wie sich die Zahlen weiterentwickeln werden, wird laut Stadt im Jahr 2026 aktualisiert. „Es ist von einem weiter anhaltenden Bevölkerungswachstum auszugehen“, heißt es dazu aus dem Rathaus.

Diese Entwicklung wird mitunter mit Sorge gesehen – vor allem mit Blick auf die städtischen Finanzen. In der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres nutzte Stadtrat Roland Hirsch den Beschluss zur Umsetzung des Bauturbos, um mahnend den Finger zu heben. Für die SPD-Fraktion stelle sich schon seit Längerem die Frage, „ob die Stadt Lahr nicht an ihren Wachstumsgrenzen angekommen ist.“ Denn die Schaffung der entsprechenden Infrastruktur koste Geld, „was wir nicht haben“, wodurch die Gefahr bestehe, dass die Stadt sich selbst die Schlinge um den Hals lege.

Wo Hirsch herkommt, ist klar: Lahr steuert für die Haushalte ab 2027 auf ein zweistelliges Millionendefizit zu. Die Ausgaben sind 2026 auf einem Rekordniveau (siehe Info), vor allem die Personalausgaben schießen in die Höhe.

Infrastruktur muss mitwachsen

Im Rathaus ist man sich der (finanziellen) Aufgabe bewusst: „Es ist eine große Herausforderung, die Infrastruktur (Verkehr, Schulen und Kitas, Soziales) mitwachsen zu lassen. Bezahlbarer Wohnraum ist – nicht nur in Lahr – bekanntermaßen knapp und eine Daueraufgabe für die Stadtentwicklung.“ In den Abteilungen, die direkten Bürgerservice anbieten – etwa Bürgerbüro, Standesamt, Ausländerbehörde – würden mehr Bürger höhere Fallzahlen bedeuten. In der Kultur geh es darum, die Angebote und Formate an eine Gesellschaft im Wandel stetig anzupassen und Begegnungen zu ermöglichen. „Darüber hinaus wächst in einer zunehmend heterogenen Bevölkerung die Bedeutung der Aufgaben Integration und Sprachvermittlung.“

Für OB Markus Ibert steht dennoch außer Frage, dass die Stadt Lahr wachsen wird und soll. Man könne es ohnehin kaum regulieren, denn „wir sind in einer Region, die wachsen wird“. Ibert bezieht sich dabei auf einen erkennbaren Trend einer Bevölkerungswanderung von Norden nach Süden und von Osten nach Westen, den man in der Rheinebene zu spüren bekomme. Für den Rathauschef ist das eine positive Entwicklung. „Wenn wir stehenbleiben, fällt der Modernisierungsdruck weg“, erklärt er.

Eine wachsende Stadt ist eine attraktive Stadt

Eine wachsende Stadt sei eine attraktive Stadt – für junge Familien, Unternehmen und Fachkräfte. Würde es in Lahr keinen Zuzug junger Menschen geben, gäbe es kein Kino, mutmaßt Ibert. Auch hätte wohl kein Projektentwickler daran Interesse, einen Surfpark in Lahr zu bauen und damit die Attraktivität der Stadt zu erhöhen. In Gesprächen mit Unternehmern würden diese ihm stets widerspiegeln, dass sie sich dort ansiedeln wollen, wo es Arbeitnehmer gibt. Wachstum mache Lahr also auch wirtschaftlich attraktiv und eine gesunde wirtschaftliche Entwicklung, betont Ibert einmal mehr, sei die „Grundlage unseres Wohlstands sowie der finanziellen Möglichkeiten einer Kommune“.

Ein bisschen tritt Ibert dann aber doch auf die Bremse. Nach außen, also über die vorhandenen Stadtgrenzen hinaus, soll Lahr wenn möglich nicht mehr wachsen. Bei der Schaffung von Wohnraum liegt der Fokus stattdessen auf der Neunutzung bestehender Areale. Diese Potenziale gelte es zu nutzen, mit der Infrastruktur müsse man dann hinterherziehen.

OB glaubt an 60.000 Einwohner

Wird Lahr irgendwann eine 60 000-Einwohner-Stadt sein? „Ich glaube schon“, sagt Ibert. Man habe aber nicht das explizite Ziel, diese Zahl zu erreichen, sondern wolle „ausgewogenes und nachhaltiges Wachstum“ ermöglichen. Daran arbeite man Tag für Tag. „Und wenn uns das gelingt, wird Lahr weiterhin lebenswert sein.“

Etat fast verdoppelt

Wie sehr die Stadt Lahr in den vergangenen Jahren gewachsen ist, lässt sich auch an der Entwicklung der Haushaltsvolumina ablesen. Im Jahr 2013, dem ältesten im Ratsinfosystem zu findenenden Haushaltsplan, waren noch unter dem alten Haushaltsrecht als Gesamtvolumen 113,6 Millionen Euro ausgewiesen (96,8 Millionen Euro Verwaltungshaushalt, 16,4 Millionen Euro Vermögenshaushalt). Für das Jahr 2026 stehen im Ergebnishaushalt 194,9 Millionen Euro an Ausgaben, im Finanzhaushalt 17,5 Millionen Euro.