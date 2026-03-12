1 Der Fuchs lebt nun erstmal im Bronx Zoo. Foto: Uncredited/Bronx Zoo via AP/dpa Eigentlich transportierte das Schiff Autos von England in die USA – aber irgendwie mischte sich auch ein Rotfuchs darunter. Jetzt kümmert sich erst mal ein Zoo in der New Yorker Bronx um das Tier.







New York - Als blinder Passagier ist ein Fuchs mit einem Frachtschiff von England nach New York gefahren. Der etwa zwei Jahre alte und rund fünf Kilogramm schwere Rotfuchs scheine bei gutem Gesundheitszustand zu sein, teilte der Zoo in der New Yorker Bronx mit. In den Zoo wurde das männliche Tier gebracht, nachdem es Mitte Februar im Hafen der Millionenmetropole entdeckt worden war.