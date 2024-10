Mehr als 5000 Euro Schaden: Diebe brechen in Horber Schule und Halle ein

Diebe brechen in Horber Schule und Halle ein

1 In Horb wurde in eine Schule und eine Halle eingebrochen. (Symbolbild) Foto: Stein

In Horb wurde an diesem Wochenende in zwei Einrichtungen eingebrochen. Noch Unbekannte verschafften sich laut Polizei gewaltsam Zutritt und durchsuchten die Räume einer Schule sowie einer Sporthalle nach Wertgegenständen.









Link kopiert



Nach bisherigem Ermittlungsstand haben sich noch unbekannte Täter zwischen Freitag, 21 Uhr, und Montag, 6 Uhr, Zugang zu den jeweiligen Räumlichkeiten. Im Inneren einer in der Stadionstraße gelegenen Halle und in einer Schule in der Lerchenstraße wurden Schränke aufgebrochen und nach Bargeld durchsucht.