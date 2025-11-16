Mehr als 40 Rezepte: Rund 800 Gäste lassen es sich beim Lahrer Suppenfest schmecken

Das beliebte Fest in der Mehrzweckhalle im Bürgerpark war mal wieder ein Erfolg. Zu kosten gab es Spezialitäten aus vielen verschiedenen Ländern.
Pauline Morland und Martha Kuhn sind seit Jahren mit ihrer Suppe Rassólnik dabei. Sie haben im Vorfeld 20 Liter der russischen Suppe vorbereitet. Ihr Rezept hat es in sich: Wie alle Köche haben sie die Zutaten und die Zubereitung auf einem Schild notiert. Das Rindfleisch muss etwa eine Stunde in der Brühe köcheln. Die eingelegten Gurken, Zwiebeln und Karotten werden angebraten. Wenn das Fleisch ausreichend gekocht ist, werden Perlgraupen extra gekocht, ebenso die Kartoffeln. Mit Lorbeerblätter, Salz und Pfeffer wird gewürzt. Angerichtet wird die Gurkensuppe mit Schmand. Die Köchinnen haben vier bis fünf Stunden Vorbereitungszeit benötigt. Und sie sind freundlich zu allen, die anstehen. Ihr Tipp: Die Suppe ist in der Regel schnell weg.