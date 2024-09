Mehr als 40 Anwohner beteiligen sich: Quartierflohmarkt in Ettenheim ist voller Erfolg

1 Vor allem Kinderkleidung und Spielsachen wechselten am Samstag beim Quartierflohmarkt die Besitzer. Foto: Decoux

Auf Höfen und in Garagen in Fürstenfeld-West und in den Supperten haben mehr als 40 Anwohner ihre Schnäppchen angeboten. Vor allem zahlreiche Familien nutzten den Quartierflohmarkt und bummelten von einem Stand zum nächsten.









Link kopiert



In mehreren Straßen im Wohngebiet Fürstenfeld-West und Supperten waren am Samstag einiges los: Mehr 40 Anwohner hatten sich zum Quartiersflohmarkt angemeldet und ihre Stände auf ihren Höfen und in den Garagen aufgebaut. Organisiert wurde der Flohmarkt von den beiden im Quartier angesiedelten Kindergärten Pusteblume und St. Barbara. Auch einige Kurzentschlossene kamen am Samstag spontan dazu und boten vor ihrer Haustüre oder in der Garage ausrangierte Spielsachen, Antikes, Hausrat und mehr an.