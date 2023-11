Zum Nikolauslauf der LG Geroldseck Lahr in Reichenbach haben sich mehr als 360 Teilnehmer an den Start begeben. Über die zehn Kilometer siegte Meike Freudenreich von den Roadrunners Südbaden und zwei ihrer Mitstreiter landeten auf dem Treppchen.

Zum 30. Mal hat die LG Geroldseck Lahr zu ihrem Nikolauslauf eingeladen. Über die zehn Kilometer, fünf Kilometer oder 5,5 Kilometer Walking waren fast so viele Teilnehmer wie vor der Corona-Pandemie gelistet.

Bei kühlen fünf Grad und etwas Gegenwind auf den ersten beiden Kilometern entlang der Schutter wurde das Feld losgeschickt. Ein paar Regentropfen sollten nicht stören. Lediglich durch ein paar matschige Kurven galt es mit Augenmaß zu manövrieren.

Nachdem der bisherige Seriensieger Felix Köhler zwar angemeldet war, aber überraschend wegen eines Notfalls nicht an den Start ging, wurden die Karten neu gemischt. Den Zehn-Kilometer-Lauf gewann Recep Arslan vom Running Team Ortenau in einer sehr guten Zeit von 32:26 Minuten.

Um dem Trubel nach dem Startschuss aus dem Weg zu gehen, setzte sich Patrick Brucker von den Roadrunners Südbaden an die Spitze des Feldes und ließ sich diesen Platz erst einmal nicht nehmen. Nachdem kurz darauf Arslan enteilt war und der Zweitplatzierte Raffael Schaffrik vom SV Waldkirch in einer Zeit von 34:50 Minuten ebenfalls ein wenig zu flott für Brucker unterwegs war, fand sich der Roadrunner in einer Zeit von 35:11 Minuten direkt dahinter im Ziel auf dem Siegertreppchen wieder. Besonders auf dem Schlusskilometer mobilisierte Brucker noch einmal seine Reserven und landete am Ende 21 Sekunden hinter dem Zweiten. Bester lokaler Läufer war Tim Köchel von der LG Geroldseck Lahr in 36:58 Minuten. Er landete damit auf dem fünften Rang.

Auf dem welligen und einmal mehr etwas matschigen Kurs mit Crosslauf-Charakter als schnellste Frau über zehn Kilometer lief Meike Freudenreich von den Roadrunners Südbaden von Beginn einem ungefährdeten Sieg entgegen. Nach 39:13 Minuten stoppte für sie die Uhr. Zweite wurde die vereinslose Läuferin Rahel Roth in 41:09 Minuten. Kurz darauf, mit 41:20 Minuten nur eine Sekunde über ihrer persönlichen Bestzeit, lief Katharina Oswald von den Roadrunners Südbaden einem starken dritten Platz entgegen.

Running Team Ortenau stellt ebenfalls ein starkes Teilnehmerfeld

Mit ihren Ergebnissen wiederholten Oswald und Brucker ihre Platzierungen aus dem Vorjahr, liefen jedoch dieses Jahr beide schneller. Direkt hinter den beiden kam Sören Hetzel nach 41:30 Minuten als Fünfter der M 35 ins Ziel. Auch wenn er gerne etwas früher seine Uhr gestoppt hätte, zeigt seine Formkurve weiterhin stark nach oben. Zufrieden durfte nach zehn Kilometern auch Bärbel Brucker sein. In 55:42 Minuten belegte sie Platz drei der W 55 und durfte so neben zwei Gesamtsiegen und zwei dritten Plätzen in der Gesamtwertung ebenfalls aufs Siegerpodest steigen.

Auch beim Fünf-Kilometer-Lauf wurden gute Ergebnisse erzielt. Bei den Männern siegte in einer Zeit von 17:43 Minuten Merhawi Micael von den Roadrunners Südbaden. Mit hohem Tempo setzte er sich gleich zu Beginn vom Feld ab und baute seine Führung Kilometer um Kilometer aus. Im Ziel konnte er sich nicht nur über den Sieg, sondern auch über die Verbesserung des Streckenrekords um vier Sekunden freuen.

Den zweiten Platz sicherte sich Jonas Schwendemann von Running Team Ortenau in 18:49 Minuten vor seinem Vereinskollegen Björn Treyer in 19:34 Minuten. Erwähnenswert sind außerdem die 21:47 Minuten vom vereinslosen M 60-Läufer Dominique Mayer. Er kam damit auf Platz sechs in der Gesamtwertung und Platz eins in seiner Altersklasse.

Bei den Frauen gewann Lena Huber vom Running Team Ortenau und blieb mit 19:55 Minuten noch unter der 20-Minuten-Marke. Zweite wurde ihre Vereinskollegin Katharina Zehnle in einer Zeit von 22:43 Minuten. Als Dritte auf das Siegerpodest lief die vereinslose W 45-Läuferin Diana Heise in einer Zeit von 22:50 Minuten.