Mehr als 300 Anbieter: Habsburgerstraße wird zu Freiburgs größtem Flohmarkt

Rund 12 000 Besucher werden am kommenden Samstag über den Flohmarkt in der Habsburgerstraße schlendern. Foto: Stefan Lamb Die Habsburgerstraße in Freiburg wird am Samstag, 28. Juni, zum Schauplatz für den stadtgrößten Flohmarkt, der 300 privaten Verkäufern Platz bietet.







Der Flohmarkt in der Habsburgerstraße in Freiburg, der von der Interessengemeinschaft Habsburgerstraße (IGH) veranstaltet wird, lockt am Samstag, 28. Juni, wieder zahlreiche Besucher an den Rand der Innenstadt. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits auf Hochtouren. „Wir rechnen mit ungefähr 12 000 Besuchern“, blickt der stellvertretende Vorsitzende der IGH Stefan Lamb voraus. Genau lasse sich das nicht sagen, aber die Wetterprognosen für Samstag seien gut.