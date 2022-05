1 Die Unterstützung der Fans ist der Freiburger Mannschaft sicher. Foto: Eibner/Hubbs

Mehr als 27.000 Freiburg Fans werden am Samstag in Berlin erwartet. Ob im Stadion selbst oder in der Hauptstadt verteilt, am kommenden Wochenende wird in Berlin südbadisch geschwätzt.















Mit der berühmten Berliner Gedächtniskirche im Hintergrund findet auf dem Breitscheidplatz ein "SC-Fanhock" statt. Zusammen mit Gleichgesinnten können sich die Fans im Herzen Berlins auf das größte Spiel der Vereinsgeschichte einstimmen und vorbereiten. Das Meer aus 27.000 SC-Fans wird sicherlich für eine unvergessliche Atmosphäre sorgen.

Start für das Zusammenfinden ist am späten Vormittag um elf Uhr. Gegen 15.30 Uhr startet die "Reise" in Richtung Olympiastadion. Da die Organisatoren die Fans in den Mittelpunkt stellen wollen, gibt es kein spezielles Programm. Die einzigartige Stimmung wird einzig und allein von den Anhängern kreiert.

Für Verpflegung ist gesorgt

Ganz im Sinne eines guten Hocks können sich die Fans natürlich ausgiebig verpflegen - ob mit Bier oder Wein bleibt jedem selbst überlassen. Wer sich für das Spiel noch mit SC-Fanartikeln eindecken möchte, hat dazu ebenfalls die Möglichkeit. Auch vor dem Olympiastadion gibt es noch einen Verkaufsstand.

Der Sportclub bittet alle Anhänger, sich an die Spielregeln der Veranstalter und der Sicherheitsbehörden zu halten, damit auch in Berlin das positive Image der Breisgauer nicht in Verruf gerät. Die Organisatoren raten, den "SC Fanhock" über die öffentlichen Vekehrsmittel anzusteuern.

Bevorzugt zu nutzen sind:

U1 und U9 zur U-Bahn-Haltestelle Kurfürstendamm

U2 und U9 zum U+S-Bahnhof Zoologischen Garten

U3 zur U-Bahn-Haltestelle Augsburger Straße

U1 und U3 zur U-Bahn-Haltestelle Wittenbergplatz

Zudem fahren die Busse 100 und 200 direkt zum Breitscheidplatz.