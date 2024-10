1 Die langjährigen Europa-Park-Mitarbeiter zusammen auf der Bühne. Foto: Europa-Park

Der Ruster Freizeitpark würdigte die Verbundenheit und Loyalität ihrer Beschäftigten.









Der Europa-Park ehrte auch in diesem Jahr seine langjährigen Mitarbeiter mit einer feierlichen Veranstaltung im „Ballsaal-Berlin“. Am 8. Oktober wurden 98 Jubilare für ihre langjährige Arbeit im Park gewürdigt und 14 Mitarbeiter in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet, heißt es in einer Pressemitteilung des Freizeitparks.