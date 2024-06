1 Im Jahr 2023 kamen mehr als 200 000 Besucher nach Gutach, um das Freilichtmuseum zu besichtigen. Foto: Hans-Jörg Haas

Das Gutacher Freilichtmuseum hat 2023 in allen Bereichen schwarze Zahlen geschrieben. So wurden etwa mehr als 200 000 Gäste begrüßt. Dadurch konnte man nicht nur an das Vor-Pandemie-Niveau anknüpfen, sondern dieses sogar teils überschritten.









„Heute haben wir nur gute Nachrichten“, kündigte Margit Langer am Dienstagmittag im Kultur- und Bildungsausschuss Offenburg an. Die Geschäftsführerin des Gutacher Freilichtmuseums gab einen Überblick darüber, wie das vergangene Jahr für den Vogtsbauernhof gelaufen ist – und hielt mit ihren Versprechungen Wort. „Wir haben in allen Bereichen ein Plus zu verzeichnen“, freute sich die Geschäftsführerin.