Mehr als 200 Menschen gratulieren: Meißenheims neuer Bürgermeister Bodo Lange ist vereidigt

Mehr als 200 Menschen besuchten am Montag eine besondere Gemeinderatssitzung in Meißenheim: Einziger Tagesordnungspunkt war die Vereidigung des neuen Bürgermeisters Bodo Lange.
Persönlich begrüßte am Montagabend Bodo Lange jeden einzelnen Besucher, der es zur Gemeinderatssitzung in die Festhalle nach Meißenheim geschafft hatte – darunter SPD-Bundestagsabgeordneter Johannes Fechner, OB Markus Ibert, zahlreiche Bürgermeisterkollegen der Umlandgemeinden, Gemeinde- und Ortschaftsräte, Blaulicht- und Vereinsvertreter, Rathausmitarbeiter sowie Vertreter der Kirche.