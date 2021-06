1 Xenia Frittmanns Steinsammlung wird Tag für Tag etwas größer. Foto: Reimer

Die Pandemie hinterlässt bei vielen Menschen Spuren in der Seele. Um mit der Belastung fertig zu werden, entschloss sich Xenia Frittmann ein neues Hobby auszuprobieren: Steine bemalen. Die kleinen Kunstwerke sorgen nun auch in ihrem Umfeld für strahlende Augen.

Oberndorf - Corona bereitet Stress bei der Arbeit, später drückt die Quarantäne in den eigenen vier Wänden aufs Gemüt und bei den Mitmenschen zehrt die Pandemie an den Nerven. Um der Anspannung in diesen Zeiten zu entfliehen, suchte Xenia Frittmann nach einem neuen Hobby. Sie erinnerte sich an eine Aktion im April des vergangenen Jahres. Damals wurden in Oberndorf bemalte Steine ausgelegt.

"Zeichnen war schon immer mein Hobby", sagt die 52-jährige Altenpflegerin aus Oberndorf. Doch im Frühjahr, in der dritten Welle, entdeckte sie das Steine-Bemalen für sich. "Die ersten Werke waren nicht so berauschend", sagt sie und lacht. Die Beschaffenheit der Oberfläche und das Bemalen eines dreidimensionalen Objekts stellen eine andere Herausforderung dar, als das Malen und Zeichnen auf Papier. Vom Ehrgeiz gepackt nahm sie sich vor, besser zu werden. Einen Stein nach dem anderen verwandelte sie in ihrer Freizeit in ein kleines Kunstwerk. Inzwischen sind es mehr als 200 geworden. Das "Rohmaterial" findet sie überall. Manchmal sucht sie gezielt nach einer Form, manchmal inspiriert sie ein Stein zu einer Idee.

Jedes Werk ist ein Unikat

Und jeder Stein ist anders. Größe, Form und Motiv sind somit keine Grenzen gesetzt. "Einer Freundin habe ich zur Geburt ihrer Tochter einen 4-Kilo-Stein bemalt", erzählt sie. Ein Stern mit dem Namen des Kindes, eine Uhr, die die Geburtszeit anzeigt und viele weitere Details sind darauf zu sehen. Und gerade das mache das Geschenk so besonders, so persönlich. "Es ist ein Unikat", sagt Frittmann. Auch die Heimbewohner bei ihrer Arbeitstelle sind von ihren kleinen Kunstwerken sehr angetan.

Einige ihrer Werke haben für sie selbst eine besondere Bedeutung. Mehrere grün bemalte Steine bilden zusammen eine Schildkröte. Schildkröten waren die Lieblingstiere ihrer verstorbenen Schwester. "Das ist ein persönliches Erinnerungsstück an sie. Das werde ich für immer behalten."

Ausgewildert und gefunden

Auch wenn sie viele ihrer Mini-Gemälde behält, ihre ursprüngliche Idee war es auch, anderen Menschen eine kleine Freude zu bereiten. Frittmann bemerkte, wie sehr die dritte Welle den Menschen aufs Gemüt drückte. "Das hat man am Gesichtsausdruck sehen können." Beim Spazieren gehen hatte sie dann immer ein paar bemalte Steinchen in ihrer Tasche. Wenn ihr jemand über den Weg lief, der besonders trüb schaute, bekam er einen Stein geschenkt. "Dann haben auch gleich wieder die Augen geleuchtet", erzählt Frittmann mit großer Freude.

Die meisten ihrer Steine lässt sie in Oberndorf "auswildern". Sie versteckt sie entlang von Waldwegen, an Sehenswürdigkeiten wie dem Narrenbrunnen oder an sonstigen Orten, die ihr so einfallen. Wer einen ihrer Steine findet, kann ein Foto machen und es in der eigens dafür erstellen Facebook-Gruppe "Smilestone/Bunte Steine bringen Freude" posten.

Hobby, das süchtig macht

Frittmanns Freunde und Bekannte wissen schon von ihrem Hobby und halten seit einiger Zeit Ausschau nach den bunten Steinchen. Eine Bekannte und deren Kind habe sie schon mit dem Hobby angesteckt. Aber damit gibt sich Xenia Frittmann nicht zufrieden. "Ich will auch selbst endlich mal Steine finden", sagt sie und lacht wieder. Daher ist die Facebook-Gruppe auch für die Leute gedacht, die selbst Steine bemalen und "auswildern" möchten. Auch wenn sich die Corona-Lage inzwischen zum Bessern verändert hat, Frittmann möchte weiter Steine bemalen und diese verschenken, auswildern oder selbst behalten. "Es ist ein Hobby, das süchtig macht."