Mehr als 20 Hinweise: Vermisster 15-jähriger aus Kehl bleibt weiterhin Verschwunden

Die Polizei ist weiterhin auf der Suche nach dem 15-jährigen Jungen aus Kehl. Trotz zahlreicher Hinweise und Überprüfungen ist der Vermisste immer noch verschwunden.
Mehr als 20 mutmaßliche Sichtungen und daraus resultierende Überprüfungen, überwiegend im Bereich des Auenwaldes in Neuried und Schwanau, führten nicht zum Aufgreifen des Jugendlichen. Die Ermittler der Kriminalpolizei Offenburg stehen im Austausch mit den Eltern und Angehörigen von Simon und bitten die Bevölkerung weiterhin um Aufmerksamkeit, heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Offenburg.