Mehr als 20 Hinweise: Vermisster 15-jähriger aus Kehl bleibt weiterhin Verschwunden

Die Polizei ist weiterhin auf der Suche nach dem 15-jährigen Jungen aus Kehl. Trotz zahlreicher Hinweise und Überprüfungen ist der Vermisste immer noch verschwunden.

Mehr als 20 mutmaßliche Sichtungen und daraus resultierende Überprüfungen, überwiegend im Bereich des Auenwaldes in Neuried und Schwanau, führten nicht zum Aufgreifen des Jugendlichen. Die Ermittler der Kriminalpolizei Offenburg stehen im Austausch mit den Eltern und Angehörigen von Simon und bitten die Bevölkerung weiterhin um Aufmerksamkeit, heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Offenburg.

Die Beamten der Kriminalpolizei und der örtlichen Polizeidienststellen gehen weiterhin jedem einzelnen Hinweis nach und bitten die Bevölkerung aufmerksam zu bleiben und sich bei entsprechenden Beobachtungen zu verdächtigen Personen unter Telefon 0781/21 28 20 oder über Notruf 110 zu melden. Hier geht’s zu Fotos von Simon R.

Simon R. war zuletzt am Freitagabend zur Bettgehzeit zu Hause in Kehl gesehen worden und am nächsten Morgen verschwunden. Laut Suchaufruf ist der 15-Jährige etwa 1,77 Meter groß, schlank und hat braune kurze Haare. Er soll zuletzt mit einer schwarzen Hose, einem hellgrauen Oberteil aus Fleece und einer braunen Softshelljacke bekleidet gewesen sein. Darüber hinaus soll er einen schwarzen Rucksack bei sich tragen.