Mehr als 180 Teams dabei: Große Vorfreude auf das Dreikönigsturnier in Ottenheim

In Ottenheim steigt wieder ein Budenzauber der Superlative: Mehr als 180 Teams von den Bambini bis zu den Alten Herren sind über sieben Tage beim Dreikönigsturnier dabei. Am 27. Dezember geht es los. Bei der Jugend und den Herren war der Zulauf riesig.

Wenn auf den Rasenplätzen die Winterpause Einzug gehalten hat, legen die Fußballer in der Region nicht einfach die Füße hoch. Die Halle lockt zum Budenzauber – und besonders viele Teams kämpfen ab dem 27. Dezember beim Dreikönigsturnier des FC Ottenheim um die begehrten Pokale. Der Wettbewerb hat eine lange Geschichte: Das traditionelle Turnier gibt es schon seit mehr als 40 Jahren.

Für den Veranstalter-Verein aus Ottenheim ist ein Wettbewerb so großen Kalibers natürlich auch ein organisatorischer Kraftakt. Mehr als 200 ehrenamtliche Helfer sind von Aufbau, Bewirtung, Turnierleitung, Schiris bis zum Abbau wieder im Einsatz. Die Popularität des Hallenzaubers ist derweil ungebrochen. „Bei der Jugend und dieses Jahr auch bei den Herren haben wir wieder so einen guten Zulauf, das wir leider nicht alle Anmeldungen annehmen konnten“, teilt Sven Wahle aus dem Organisationsteam der Ottenheimer mit. Bis zum 5. Dezember wird gekickt. Es wird auch ein Damenturnier mit zwölf Teams ausgetragen und am letzten Abend steht das Neunmeterschießen mit mehr als 30 Mannschaften, bei der die Gaudi im Vordergrund steht, auf dem Programm.

In der Halle spielt die Bande eine wichtige Rolle, denn das Spielfeld ist komplett umrandet. Pausenzeiten mit dem Ball im Aus gibt es demnach selten und der geschickte Doppelpass mit der Bande kann spielentscheidend sein. Die Bambini müssen sich allerdings nicht grämen, wenn es mit dem Budenzauber nicht wie gewünscht läuft. „Bei den Kleinsten bekommt jedes Kind einen Pokal“, verspricht Wahle.

Erstmals macht eine Damenmannschaft des FCO mit

Bei den Herrenteams werden 16 Mannschaften antreten. „Da hab ich aber noch zu viele Anfragen. Ich werden noch Teams absagen müssen“, sagt Wahle im Gespräch mit unserer Redaktion. Dabei sind definitiv der SC Lahr, der Bahlinger SC, der SV Niederschopfheim, der SC Durbachtal, der FV Schutterwald, der FV Sulz und der Gastgeber aus Ottenheim. „Wir haben bei unseren Senioren vier bis fünf gute Hallenkicker dabei. Trotzdem bleiben wir eine Kreisliga-Mannschaft und Bahlingen spielt in der Regionalliga. Aber in der Halle ist eine Überraschung vielleicht drin“, so Wahle zu den Chancen der Gastgeber, selbst einen Pokal zu holen. Im Vorjahr ging der FCO leer aus.

Das Feld der Teilnehmerinnen für den Damenwettbewerb ist schon vollständig. Die SG Mafrika, der PTSV Jahn Freiburg, der SV Rieselfeld, die SG Oberachern/Fautenbach, die SG Nordweil/Wagenstadt, die SG Ina, der FC Freiburg-St. Georgen, der SV Ettenheimweiler, der SC Lahr und der SC Sand sind mit dabei – und erstmals auch eine Damenmannschaft des FC Ottenheim. „Unsere Damen zeigen sich in der Halle nun zum ersten Mal. In der kommenden Saison wollen wir dann mit einem Team draußen auf dem Rasen im regulären Spielbetrieb starten“, kündigt Wahle an. Das Damenfeld war noch nie so groß wie jetzt und bei mehr als 180 Teams insgesamt hält auch Wahle fest: „Das könnte für dieses Jahr ein neuer Teilnehmerrekord sein.“

Die Turnierpläne sind auf der Internetseite des FC Ottenheim zu finden. Gespielt wird regulärer Hallenfußball ohne Futsal-Anpassungen.

Trainerteam verlängert

Noch vor dem Budenzauber um den Dreikönigstag hat der FC Ottenheim ein wichtige Personalentscheidung für die kommende Saison getroffen. Der Verein verlängert vorzeitig die Zusammenarbeit mit dem Trainerteam Benjamin Ziegler und Co-Trainer Thorsten Ottmann für die Saison 2025/2026. „Wir sind mit der Arbeit der beiden sehr zufrieden und sie fühlen sich auch bei uns sehr wohl. Somit werden die beiden gemeinsam in die vierte Saison gehen“, teilt der FC Ottenheim mit.