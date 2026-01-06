Mehr als 100.000 Nutzer: 25-jähriger Ringsheimer entwickelt Apps, die den Alltag erleichtern sollen

Ob Finanzen oder Selbstdisziplin: Marcel Bihl aus Ringsheim programmiert digitale Helfer. Im Gespräch erklärt der 25-Jährige, was dahinter steckt.
Soziale Medien, Spiele, Tagesplaner oder Handel-Plattformen: Die Liste der Apps, die Handy-Nutzern zur Verfügung stehen, ist schier endlos. Allein auf den beiden größten Plattformen „Apple-App-Store“ und „Google-Play-Store“ sind es Schätzungen zufolge mehr als vier Millionen – und täglich kommen neue hinzu. Drei davon stammen aus dem Hause der „Crewz GmbH“ – dem Entwicklerstudio des Ringsheimers Marcel Bihl. „Mehr als 100 000 Menschen haben meine Apps bereits runtergeladen“, bilanziert er im Gespräch mit unserer Redaktion.