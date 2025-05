Bobbycar-Rennen in Albstadt Das Erfolgsgeheimnis des Siegers – und viele drollige Bilder

Ein neues Wort hat Citymanager Ulrich Daum am Sonntag beim zweiten Bobbycar-Rennen in der Marktstraße, dem ersten Bentley-Cityrace, gelernt. Ein Vorjahressieger hat erneut die Konkurrenz platt gemacht und der Moderator hat jetzt Fusseln am Mund.