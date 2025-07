Das 52. Motocross-Event in Schweighausen ist trotz eines deutlich verringerten Fahrerfeldes ein Erfolg gewesen. Eine neue Schikane kam gut an.

Der Sommer hat am Sonntag Pause gemacht. Für die Rennfahrer am Pflingstberg ist das ideal gewesen – doch die wenigen Regentropfen kurz vor dem Start des 52. ADAC-Motocross haben bei weitem nicht ausgereicht. Die Springeranlage war notwendig, die Strecke für die Rennen ausreichend zu nässen.

Die Zuschauer am Nachmittag – es werden mehr als 1000, aber wohl nicht 1500 gewesen sein – erlebten spannende Rennen auf der Strecke. Sehenswert ist auch die neue Schikane gewesen, die nach dem spektakulären Anstieg und der ersten rasanten Talfahrt beim erneuten Aufstieg viele Luftsprünge produziert hat.

Ein Wermutstropfen aus Sicht des Veranstalters, des MSC Alemannorum in Schweighausen, waren viele andere Rennveranstaltungen an diesem Sonntag. So war das Starterfeld an beiden Tagen nur etwa halb so groß wie in den Vorjahren. Aufgrund des wesentlich kleineren Feldes wurden die Rennen der Klassen zwei und drei zusammengelegt. Die Klasse eins startete alleine.

Regen hört mit Beginn der Wertungsläufe auf

Pünktlich mit Beginn der Rennen – pro Klasse gab es zwei Wertungsläufe – hörte der Regen auf. Die Zuschauer waren froh. Ganz ehrlich: Bei der großen Hitze der vergangenen Tage wäre es wesentlich unangenehmer für Rennfahrer und Zuschauer gewesen.