Mehr als 1.000 Kundenbetreuer: Trade Republic reagiert mit Service-Offensive auf Kritik

Niedrige Gebühren, hohe Zinsen: Der Online-Broker Trade Republic ist rasant gewachsen, steht aber immer wieder in der Kritik wegen Mängeln beim Kundenservice. Nun steuert das Unternehmen gegen.
Berlin - Der Online-Broker Trade Republic reagiert mit einer Offensive in der Kundenbetreuung auf andauernde Kritik an seinem Service. Das Unternehmen biete ab sofort allen Nutzern eine persönliche Betreuung rund um die Uhr, sieben Tage die Woche und kostenlos über die App an, teilte Trade Republic mit. Kunden könnten die Bank per Telefon und Live-Chat erreichen oder einen Rückruf anfordern. Mehr als 1.000 geschulte und echte Serviceagenten stünden bereit, um Nutzern in acht Sprachen zu helfen.