Mehr als 100 neue Siedlungen: Rechtsradikaler Minister Bezalel Smotrich fordert „gesamtes Land Israel“

Ganz Israel gehöre Juden, sagt der rechtsradikale israelische Minister Smotrich. Er lobt Erfolge seiner Regierung beim Ausbau illegaler Siedlungen in den palästinensischen Gebieten.
Israels Finanzminister, der Rechtsradikale Bezalel Smotrich, fordert, die in den Oslo-Abkommen festgelegte Unterteilung der besetzten palästinensischen Gebiete aufzuheben. "Das gesamte Land Israel gehört uns", sagte der Politiker (Religiöser Zionismus) nach Angaben seines Sprechers am Freitag bei einer Veranstaltung zum "Jerusalem-Tag".