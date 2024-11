Mehr als 100 Helfer im Einsatz: Eindrücke von der Baumpflanzaktion in Grosselfingen

Eindrücke von der Baumpflanzaktion in Grosselfingen

8 Mit von der Partie sind bei der Baumpflanzaktion auch angehende Baumfachwarte. Foto: Kauffmann

Was der OGV Grosselfingen im September vorgestellt hat, beginnt nun Realität zu werden: Beim Wasserhochbehälter haben mehr als 100 Helfer die ersten 31 Obstbäume gepflanzt. Einige Eindrücke davon haben wir in Bildern zusammengestellt.









Link kopiert



Reger Betrieb herrscht am Samstag beim Wasserhochbehälter in Grosselfingen. Die angehenden Baumfachwarte Ottmar Hermann (Schörzingen), Graqian Lakotta (Balingen) und Fabian Alvarado (Hechingen) haben einen Obstbaum gerade in die Erde gesetzt und füllen das Loch mit Erde auf. „Das ist unser dritter Baum heute“, berichten sie.