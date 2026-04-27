Mehr als 100 Händler dabei: So lief der Naturpark- und Kunsthandwerkermarkt Ettenheim

Hunderte Besucher machten den Ettenheimer Naturpark- und Kunsthandwerkermarkt zum Erfolg.
Unter dem Motto „Natur – Kunst – Genuss“ verwandelte sich die Ettenheimer Innenstadt am Sonntag in eine frühlingshafte Flaniermeile. Der Naturparkmarkt und der Kunsthandwerkermarkt lockten bei frühsommerlichen Temperaturen zahlreiche Besucher an. Mehr als 100 Anbieter präsentierten die geschmackliche und handwerkliche Vielfalt der Region und machten den Markt zu einem Treffpunkt für Genießer, Familien und Kunstliebhaber.