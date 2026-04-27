Mehr als 100 Händler dabei: So lief der Naturpark- und Kunsthandwerkermarkt Ettenheim

Unter dem Motto „Natur – Kunst – Genuss“ verwandelte sich die Ettenheimer Innenstadt am Sonntag in eine frühlingshafte Flaniermeile. Der Naturparkmarkt und der Kunsthandwerkermarkt lockten bei frühsommerlichen Temperaturen zahlreiche Besucher an. Mehr als 100 Anbieter präsentierten die geschmackliche und handwerkliche Vielfalt der Region und machten den Markt zu einem Treffpunkt für Genießer, Familien und Kunstliebhaber.

Die Stadt hatte einen rundum gelungenen Markt auf die Beine gestellt. An den Ständen der Landwirte und regionalen Erzeuger konnten hochwertige Produkte direkt aus der Heimat probiert und erworben werden. Das Angebot reichte von frischem Obst und Gemüse über Käse- und Milchprodukte bis hin zu Wurst- und Fleischwaren, Holzofenbrot, Apfelsaft von Streuobstwiesen, Obstbrände und weiteren Schwarzwälder Spezialitäten. Auch der Naturpark Schwarzwald war vertreten und bot unter anderem Mehle, Weine und Honig an. Daneben prägten kunsthandwerkliche Techniken wie filigrane Brandmalerei auf Holz oder Floristen mit kreativen Ideen das Marktgeschehen: Blumengebinde, Kränze und stilvolle Tischdekorationen setzten farbenfrohe Akzente.

Von Deko bis Tassen: Leer musste beim Markt niemand nach Hause gehen. Foto: Decoux

Die kreative Bandbreite war groß: Duftkerzen, handbestickte Postkarten, personalisierte Notizbücher und Digitaldrucke fanden ebenso großen Anklang wie eine neu interpretierte Version eines klassischen Poesiealbums mit herausnehmbaren Seiten. Hochwertige Stoffe und Kinderkleidung von Schneidermeisterin Annette Fliehler oder handgefertigte Seifen von Karin Winterer gehörten ebenso zum Sortiment wie Schwarzwaldmotive und Kinderbilder der Malerin Gabi Melzer.

Viele Händler kamen aus dem Umland

Viele Anbieter stammten aus Ettenheim selbst, andere reisten von außerhalb an – oft als treue Teilnehmer, die den Flair des Marktes schätzen und teilweise bereits vom Weihnachtsmarkt bekannt sind.

Neben dem Marktgeschehen wurde auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm geboten. Die Igelrettung Ortenau informierte über den aktuellen Umgang mit Mährobotern und deren Auswirkungen auf die Tiere. Die Naturkita lud Kinder zum Steine bemalen ein, während das Jugendzentrum mit Mitmach-Aktionen für Unterhaltung sorgte.

Kulinarisch ließ der Markt ebenfalls keine Wünsche offen: Von herzhaften Spezialitäten bei Adis Schlemmereck und Birgits feiner Küche über asiatische Köstlichkeiten bis hin zu süßen Leckereien war für jeden Geschmack etwas dabei. Musikalisch wurde der Markt durch Live-Auftritte begleitet, unter anderem von Matt Woosey.