Mehr als 100 Einsätze: Ortenauer Rettungskräfte sind in Silvesternacht gefordert

Die Integrierte Leitstelle Ortenau registriert rund 100 Einsätze in der Nacht auf den 1. Januar.
Die Silvesternacht ist für die Integrierte Leitstelle Ortenau (ILS) sowie für Rettungsdienste und Feuerwehren deutlich einsatzreicher verlaufen als ein gewöhnlicher Nachtdienst, berichtet Kreisbrandmeister Bernhard Frei. Rund 100 Mal mussten die Einsatzkräfte in der Ortenau ausrücken. „Schwerpunkte waren eine Vielzahl von Bränden an Mülleimern und Containern sowie kleinere Vegetationsbrände“, so Frei.