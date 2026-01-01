Mehr als 100 Einsätze: Ortenauer Rettungskräfte sind in Silvesternacht gefordert
1
Alle Hände voll zu tun hatten die Einsatzkräfte im Ortenaukreis in der Silvesternacht. Foto: Benekamp

Die Integrierte Leitstelle Ortenau registriert rund 100 Einsätze in der Nacht auf den 1. Januar.

Die Silvesternacht ist für die Integrierte Leitstelle Ortenau (ILS) sowie für Rettungsdienste und Feuerwehren deutlich einsatzreicher verlaufen als ein gewöhnlicher Nachtdienst, berichtet Kreisbrandmeister Bernhard Frei. Rund 100 Mal mussten die Einsatzkräfte in der Ortenau ausrücken. „Schwerpunkte waren eine Vielzahl von Bränden an Mülleimern und Containern sowie kleinere Vegetationsbrände“, so Frei.

 

Landrat dankt den Einsatzkräften

Landrat Thorsten Erny dankt den Einsatzkräften ausdrücklich für ihre Arbeit zum Jahreswechsel: „Während viele Bürgerinnen und Bürger den Jahreswechsel feiern, sorgen haupt- und ehrenamtliche Einsatzkräfte in der Leitstelle, bei Rettungsdienst, Feuerwehren und Polizei dafür, dass unsere Ortenau sicher bleibt. Für diesen verlässlichen Dienst – auch in einer einsatzreichen Silvesternacht – danke ich allen Beteiligten sehr herzlich.“ Die Integrierte Leitstelle Ortenau nimmt die Notrufe über die Europäische Notrufnummer 112 entgegen und alarmiert die Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr im gesamten Kreisgebiet – auch und gerade dann, wenn die Leitungen in der Silvesternacht besonders stark frequentiert sind, heißt es abschließend.

+++ Für mehr News unserem Kanal bei WhatsApp folgen +++

 