Mehr als 100 Einsätze: Ortenauer Rettungskräfte sind in Silvesternacht gefordert

Landrat dankt den Einsatzkräften

Landrat Thorsten Erny dankt den Einsatzkräften ausdrücklich für ihre Arbeit zum Jahreswechsel: „Während viele Bürgerinnen und Bürger den Jahreswechsel feiern, sorgen haupt- und ehrenamtliche Einsatzkräfte in der Leitstelle, bei Rettungsdienst, Feuerwehren und Polizei dafür, dass unsere Ortenau sicher bleibt. Für diesen verlässlichen Dienst – auch in einer einsatzreichen Silvesternacht – danke ich allen Beteiligten sehr herzlich.“ Die Integrierte Leitstelle Ortenau nimmt die Notrufe über die Europäische Notrufnummer 112 entgegen und alarmiert die Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr im gesamten Kreisgebiet – auch und gerade dann, wenn die Leitungen in der Silvesternacht besonders stark frequentiert sind, heißt es abschließend.