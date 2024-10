Selbst Bürgermeister Matthias Gutbrod war überrascht, wie viele am Freitag gekommen waren, um bei einem Umtrunk der alten Festhalle noch einmal die Ehre zu erweisen. Es sei sicher ein Anlass, bei dem das weinende Auge überwiege, räumte er ein.

Verschiedene Zeitzeugen ließen die Vergangenheit wieder aufleben . Günter Siefert als Vertreter der Vereine erinnerte sich daran, dass die Kippenheimer Festhalle eine der ersten in der Gegend gewesen war. Viele Jahre hatte es dort ein Kino gegeben. In einer Gemeinschaftsaktion der Vereine war der vielleicht 1,20 bis 1,50 Meter hohe „Kriechkeller“ so ausgebaut worden, dass dort Feste gefeiert werden konnten. Der Turnverein hatte neben der Halle eine Weitsprunggrube gehabt.

Der frühere Bürgermeister Willi Mathis erinnerte sich an viele Jubiläumsfeiern, Festnachtsveranstaltungen und lustige Begebenheiten. Heike Blocher betonte, dass die Festhalle für den Musikverein, nicht nur Probenlokal, sondern auch Heimat gewesen sei. Iris Ehret erinnerte an die Anfänge des Orchesters „Orso“. So schön wie die Anfangszeit in der Kippenheimer Festhalle sei es nie mehr gewesen. Bernd Singler beschrieb schließlich, wie der Abbruch der Halle bis Weihnachten vor sich gehe.

„Wir dürfen stolz darauf sein, was vor 70 Jahren geschaffen wurde, was darin gefeiert wurde und was dort war. Man ging gern nach Kippenheim in die Festhalle“, fasste der Bürgermeister die Beiträge zusammen.