Fluchtziel Europa: Zahl der Asylbewerber steigt deutlich

1 Mehrere Migranten sitzen in einem Boot im Mittelmeer, während Rettungskräfte versuchen ihnen zu helfen. Foto: Antonio Sempere/Europa Press/dpa

Der Umgang mit Asylbewerbern gehört seit langem zu den großen Streitthemen der europäischen Politik. Jetzt gibt es die Gesamtzahl der Anträge fürs vergangene Jahr. Die meisten wollen nach Deutschland.









Die Zahl der Asylbewerber in Europa hat die Marke von einer Million im vergangenen Jahr deutlich überschritten. Die Asylagentur der Europäischen Union EUAA (Europaean Union Agency or Asylum) mit Sitz auf der Mittelmeerinsel Malta registrierte in den 27 EU-Mitgliedsstaaten sowie in Norwegen und der Schweiz insgesamt 1,14 Millionen Anträge, wie aus dem am Mittwoch (28. Februar) in Valletta veröffentlichten Jahresbericht hervorgeht. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies ein Plus von 18 Prozent.