In zahlreichen Gemeinden der Region ist die fünfte Jahreszeit voll im Gange. Auch in Altdorf plant die Narrenzunft Sendewelle viele Veranstaltungen. In einer Mitteilung informieren sie darüber, was geplant ist und auf was die Verkehrsteilnehmer in den kommenden Tagen achten müssen.

Samstag, 10. Februar: Der Umzugstag startet für alle aktiven Mitglieder um 8 Uhr auf dem Schulhof mit einem Arbeitseinsatz. Dort wird ab 11 Uhr das Narrendorf eröffnet. Auf Besucher warten dort laut Mitteilung zahlreiche Essens- und Trinkstände. Rund um Sonnen- und Adlerplatz sind zudem weitere Stände von Altdorfer Vereinen und Bürgern zu finden. Start des großen Umzugs ist um 14.11 Uhr. Umzugsmeister Christian Hiller konnte schon mit mehr als 60 teilnehmenden Gruppen eine „stattliche Zahl an Fuß-, Musik- und Wagengruppen“ auf der Umzugsliste vermerken, informiert die Zunft weiter. Die Teilnehmer stellen sich in der Eugen-Lacroix-Straße und in der Schmieheimer Straße vom Umrank Richtung Reitplatz auf, heißt es weiter. Von 12 Uhr bis 18 Uhr sind demnach folgende Straßen voll gesperrt: Eugen-Lacroix-Straße, Joseph-Greber-Straße (bis/ab Münchgrundhalle), Umrank, Schmieheimer Straße, Am Stock, Mahlberger Straße (ab Einmündung Am Stock), Jakob-Dürrse-Straße (ab Einmündung Robert-Koch Straße), Orschweierer Straße (ab Metzgerei Beck). Die Zufahrt über Schmieheimer- und Wallburger Gasse ist nicht möglich, heißt es weiter. Des Weiteren gilt in den vorher genannten Straßen ganztägig ein absolutes Halteverbot.

Rosenmontag, 12.Februar: Am Rosenmontag lädt die Narrenzunft Sendewelle traditionell zum Kindernachmittag ein. Dieser beginnt mit einem Umzug um 14.11 Uhr in der Löwenstraße. Angeführt werden die närrischen Kinder von der Kapelle des Musikvereins Altdorf. Der Umzug bahnt sich seinen Weg über die Orschweierer Straße, Jakob-Dürrse-Straße, Schmieheimer Straße, Am Stock, Mahlberger Straße, Jakob-Dürrse-Straße, Eugen-Lacroix-Straße zur Halle. Diese Straßen sind während des Kinderumzuges für den Verkehr gesperrt. Zur Sicherheit aller Zuschauer, Umzugs- und Verkehrsteilnehmer bittet die Narrenzunft um die „unbedingte Einhaltung der Straßensperrungen und des Halteverbotes“, heißt es in der Mitteilung abschließend.